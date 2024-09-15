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МЗС працює над поверненням українців з-за кордону - Сибіга

МЗС працює над поверненням українців з-за кордону - Сибіга

Київ • УНН

 • 24820 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про роботу над створенням умов для повернення українців. МЗС співпрацює з Єврокомісією для розробки стратегій заохочення повернення громадян.

Створення належних умов сприятиме поверненню українців з-за кордону. Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що міністерство закордонних справ України спільно з європейськими партнерами працює над впровадженням ініціатив, які допоможуть повернути українців, що були змушені виїхати через російське вторгнення.

Настав час обговорювати програми повернення українців, розроблені Євросоюзом. Для цього потрібно створити відповідні умови, включаючи безпекові гарантії, доступ до медичних послуг та відбудову житла. Це має стати пріоритетом

- підкреслив Андрій Сибіга.

МЗС України активно співпрацює з Єврокомісією, зокрема з Єврокомісаркою із внутрішніх справ Ілвою Йоханссон, щоб розробити стратегії, які заохочуватимуть українців повернутися додому.

Сибіга закликав партнерів інвестувати в українське виробництво зброї14.09.24, 22:09 • 62708 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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