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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД работает над возвращением украинцев из-за границы - Сибига

МИД работает над возвращением украинцев из-за границы - Сибига

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 23:14  •  571 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о работе над созданием условий для возвращения украинцев. МИД сотрудничает с Еврокомиссией для разработки стратегий поощрения возвращения граждан.

Создание надлежащих условий будет способствовать возвращению украинцев из-за рубежа. Об этом сообщает Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что министерство иностранных дел Украины совместно с европейскими партнерами работает над внедрением инициатив, которые помогут вернуть украинцев, которые были вынуждены уехать из-за российского вторжения.

Пришло время обсуждать программы возвращения украинцев, разработанные Евросоюзом. Для этого нужно создать соответствующие условия, включая гарантии безопасности, доступ к медицинским услугам и восстановление жилья. Это должно стать приоритетом

- подчеркнул Андрей Сибига.

МИД Украины активно сотрудничает с Еврокомиссией, в частности с Еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон, чтобы разработать стратегии, которые будут поощрять украинцев вернуться домой.

Сибіга закликав партнерів інвестувати в українське виробництво зброї14 сентября 2024, 19:09 • 16688 просмотров

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