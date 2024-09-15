МИД работает над возвращением украинцев из-за границы - Сибига

Создание надлежащих условий будет способствовать возвращению украинцев из-за рубежа. Об этом сообщает Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что министерство иностранных дел Украины совместно с европейскими партнерами работает над внедрением инициатив, которые помогут вернуть украинцев, которые были вынуждены уехать из-за российского вторжения.

Пришло время обсуждать программы возвращения украинцев, разработанные Евросоюзом. Для этого нужно создать соответствующие условия, включая гарантии безопасности, доступ к медицинским услугам и восстановление жилья. Это должно стать приоритетом - подчеркнул Андрей Сибига.

МИД Украины активно сотрудничает с Еврокомиссией, в частности с Еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон, чтобы разработать стратегии, которые будут поощрять украинцев вернуться домой.

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