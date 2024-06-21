Украина ведет переговоры со странами Европейского Союза о возможности возвращения из-за границы мужчин, которые нелегально пересекли границу. об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода", рассказывает УНН.

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Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского Союза. Конечно, что каждая страна Европейского союза действует по законам и по правилам Еврокомиссии. Поэтому и переговоры будут продолжаться и в дальнейшем относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу заверил Клименко.

По словам министра, в настоящее время страны ЕС в основном не планируют возвращать таких граждан.

Он рассказал, что ежедневно на попытках незаконно пересечь границу задерживают "десятки людей". Однако глава МВД отказался назвать статистику за все время полномасштабной войны – подчеркнул, что "цифры закрыты". В то же время на предположение журналистки относительно "десятков тысяч" мужчин Клименко ответил, что это "завышенная цифра".

В некоторых случаях сопредельные страны возвращают обратно в Украину уклонистов, которые незаконно пересекли границу. Но так происходит далеко не всегда. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Демченко отметил, что Украина имеет соответствующие соглашения с соседями о возвращении обратно лиц, которые незаконно пересекли границу.

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