Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3320 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 63507 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 151908 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 147004 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122909 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133003 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85036 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93152 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98762 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89687 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
53%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21071 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44298 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 17515 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 23353 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11767 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 147004 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221662 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371561 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307479 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415715 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1086 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11796 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31136 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28000 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122910 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон

Київ • УНН

 • 29678 перегляди

Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу про можливість повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон з-за кордону, щоб уникнути військової служби.

Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон

Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу щодо можливості повернення з-за кордону чоловіків, які нелегально перетнули кордон.  Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода", розповідає УНН.

Деталі

Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звичайно, що кожна країна Європейського союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії. Тому ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон

 запевнив Клименко.

За словами міністра, нині країни ЄС здебільшого не планують повертати таких громадян. 

Він розповів, що щодня на спробах незаконно перетнути кордон затримують "десятки людей". Проте очільник МВС відмовився назвати статистику за весь час повномасштабної війни – наголосив, що "цифри закриті". Водночас на припущення журналістки щодо "десятків тисяч" чоловіків Клименко відповів, що це "завищена цифра".

У деяких випадках суміжні країни повертають назад в Україну ухилянтів, які незаконно перетнули кордон. Але так відбувається далеко не завжди. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Демченко зауважив, що Україна має відповідні угоди із сусідами щодо повернення назад осіб, які незаконно перетнули кордон.

На Тернопільщині пасажири автобуса блокували трасу через те, що водія забрали представники ТЦК: що відомо 20.06.24, 15:50 • 11482 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Європейська комісія
Державна прикордонна служба України
Європейський Союз
Ігор Клименко
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76