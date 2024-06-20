На Тернопільщині пасажири автобуса блокували трасу через те, що водія забрали представники ТЦК: що відомо
Київ • УНН
У Тернопільській області пасажири автобуса перекрили трасу після того, як представники ТЦК тимчасово забрали водія для вручення повістки.
У Тернопільській області поблизу села Струтин пасажири автобуса, перекрили трасу. Вони обурились тим, що водія забрали представники ТЦК для вручення повістки. В Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що повернули водія через "кількадесят хвилин" і автобус продовжив рух. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Як писали місцеві ЗМІ, працівники ТЦК та СП зупинили автобус для перевірки документів водія. Співробітники ТЦК забрали водія для оновлення облікових даних. Після чого пасажири автобуса заблокували трасу "Тернопіль-Львів".
Речниця Нацполіції України у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що люди мітингували до 10 хвилин.
Як розповіли у Львівському обласному ТЦК, правоохоронці дійсно зупинили автобус для перевірки даних водія. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили у Золочівський РТЦК та СП. Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних.
В ТЦК запевнили, що повернули водія до автобуса "через кількадесят хвилин". Відтак автобус продовжив рух.
Наголошуємо, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, згідно з маршрутом. Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу
Там також нагадали, що кожен військовозобов’язаний громадянин повинен носити з собою військово-облікові документи.
"Відсутність документів є підставою для доставлення громадянина до найближчого РТЦК та СП для з'ясування обставин. Водії маршрутних автобусів жодним чином не можуть бути винятковими у цьому плані", - нагадали в обласному ТЦК.
На Львівщині на вулиці напали на працівника ТЦК, який отримав поранення на фронті18.06.24, 08:43 • 36637 переглядiв