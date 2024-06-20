В Тернопольской области вблизи села Струтин пассажиры автобуса, перекрыли трассу. Они возмутились тем, что водителя забрали представители ТЦК для вручения повестки. В Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что вернули водителя через "несколько десятков минут" и автобус продолжил движение. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как писали местные СМИ, работники ТЦК и СП остановили автобус для проверки документов водителя. Сотрудники ТЦК забрали водителя для обновления учетных данных. После чего пассажиры автобуса заблокировали трассу "Тернополь-Львов".

Пресс-секретарь Нацполиции Украины во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что люди митинговали до 10 минут.

Как рассказали во Львовском областном ТЦК, правоохранители действительно остановили автобус для проверки данных водителя. Поскольку у водителя отсутствовали военно-учетные документы, его пригласили в Золочевский РТЦК и СП. Там водителю вручили повестку на обновление учетных данных.

В ТЦК заверили, что вернули водителя к автобусу "через несколько десятков минут". И автобус продолжил движение.

Подчеркиваем, что в салоне автобуса был еще один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на возможность маршрутки продолжить движение, согласно маршруту. Однако пассажиры почему-то решили выйти на улицу и на время заблокировать трассу - говорится в заявлении Львовского областного ТЦК и СП.

Там также напомнили, что каждый военнообязанный гражданин должен носить с собой военно-учетные документы.

"Отсутствие документов является основанием для доставки гражданина в ближайший РТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Водители маршрутных автобусов никоим образом не могут быть исключительными в этом плане", - напомнили в областном ТЦК.

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