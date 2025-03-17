В Киевской области администратор сервисного центра МВД помогал будущим водителям сдавать экзамены за взятку: ему сообщили о подозрении

В Киеве сообщено о подозрении администратору сервисного центра МВД, который помогал будущим водителям сдавать экзамены, беря за эти "услуги" по 10-14 тысяч гривен. Фигурант дела отмечал, что получить водительские права без его содействия невозможно, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура сообщила о подозрении администратору одного из Территориальных сервисных центров МВД в Киевской области. Мужчина помогал будущим водителям успешно сдавать экзамены в сервисных центрах и в дальнейшем получать водительские удостоверения. Таким образом, он совершал правонарушение по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (вымогательство неправомерной выгоды за оказание влияния) - говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчина работал администратором в Киевской области и помог двум водителям за деньги успешно сдать экзамены в одном из столичных сервисов и получить водительское удостоверение.

В частности, за успешную сдачу экзамена в Киеве женщина была вынуждена заплатить десять тысяч гривен. Администратор сообщил ей, что без "помощи" сделать это невозможно.

За то, чтобы получить документы об обучении в автошколе без ее посещения и получить права категории "С", еще один мужчина должен был заплатить четыре тысячи гривен. Впрочем, выяснилось, что в реестрах есть информация о лишении его водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Чтобы изменить эту информацию, нужно было также заплатить.

Отметим, что "закончив" обучение в автошколе, в середине февраля 2025 года, мужчина должен был сдавать практический экзамен в сервисном центре в Киеве. Однако, все перенесли на март из-за проведения обысков в сервисных центрах и страха администраторов совершать незаконные действия - сообщили в прокуратуре.

Впрочем, уже в марте мужчине таки "помогли" сдать практический экзамен. При этом цена вопроса выросла до 14 тыс. гривен. Таким образом, администратор получил в общей сложности 29 тыс. гривен. Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении.

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