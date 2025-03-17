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На Київщині адміністратор сервісного центру МВС допомагав майбутнім водіям складати іспити за хабар: йому повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 104742 перегляди

Адміністратора сервісного центру МВС підозрюють у хабарництві. За 10-14 тисяч гривень він допомагав складати іспити, запевняючи, що без його допомоги отримати права неможливо.

На Київщині адміністратор сервісного центру МВС допомагав майбутнім водіям складати іспити за хабар: йому повідомили про підозру

У Києві повідомлено про підозру адміністратору сервісного центру МВС, який допомагав майбутнім водіям складати іспити, беручи за ці "послуги" за 10-14 тисяч гривень. Фігурант справи наголошував, що отримати водійські права без його сприяння не можливо, пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Прокуратура повідомила про підозру адміністратору одного з Територіальних сервісних центрів МВС у Київській області. Чоловік допомагав майбутнім водіям успішно складати іспити в сервісних центрах та надалі отримувати водійські посвідчення. Таким чином він здійснював правопорушення за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу)

- йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що чоловік працював адміністратором у Київській області та допоміг двом водіям за гроші успішно скласти іспити у одному із столичних сервісів та отримати водійське посвідчення.

Зокрема, за успішне складання іспиту у Києві жінка була змушена заплатити десять тисяч гривень. Адміністратор повідомив їй, що без "допомоги" зробити це неможливо.

За те, щоб отримати документи про навчання в автошколі без її відвідування та отримати права категорії "С", ще один чоловік мав заплатити чотири тисячі гривень. Втім з’ясувалось, що в реєстрах є інформація про позбавлення його водійського посвідчення за керування автомобілем у нетверезому стані. Щоб змінити цю інформацію, потрібно було також заплатити.

Зазначимо, що "закінчивши" навчання в автошколі, в середині лютого 2025 року, чоловік мав складати практичний іспит в сервісному центрі у Києві. Однак, все перенесли на березень через проведення обшуків у сервісних центрах та страх адміністраторів вчиняти незаконні дії

- повідомили в прокуратурі.

Втім, вже у березні чоловіку таки "допомогли" скласти практичний іспит. При цьому ціна питання зросла до 14 тис. гривень. Таким чином адміністратор отримав загалом 29 тис. гривень. Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру.

У київському сервісному центрі МВС заблоковано схему з пришвидченням перереєстрацією авто15.10.24, 17:53 • 16506 переглядiв

Павло Зінченко

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