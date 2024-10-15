У київському сервісному центрі МВС заблоковано схему з пришвидченням перереєстрацією авто
Київ • УНН
Трьох адміністраторів сервісного центру МВС у Києві підозрюють у втручанні в електронну чергу для пришвидшення реєстрації авто. Їх спільниця за додаткову плату допомагала перереєструвати автомобілі за підробленими документами.
Адміністраторів столичного сервісного центру МВС та їх спільницю-киянку підозрюють у втручанні в електронну чергу для пришвидшення реєстрації автомобілей. Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України, пише УНН.
Деталі
Київське міське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Києва повідомили про підозру трьом адміністраторам сервісного центру у Києві, які видавали окремим особам резервні талони з електронної черги, та киянці, яка додаткову плату допомагала перереєструвати авто. Повідомляється, що послугу перереєстрації авто за пришвидшеною процедурою та за підробленою довідкою жінка оцінила в 3 500 грн.
У ДВБ встановили, що троє адміністраторів ТСЦ безпідставно втручалися в систему електронної черги, де змінювали статус резервних талонів, призначених лише для пільгової категорії осіб, для отримання їх визначеними людьми.
Під час обшуків виявили та вилучили чорнові записи, копії документів на третіх осіб, бланки документів та печаток з ознаками підробки, комп’ютерну техніку, гроші.
Адміністраторам ТСЦ інкриміновано ч. 3 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
А киянці слідчі вручили підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вона може провести за ґратами до 5 років.
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