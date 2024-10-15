В киевском сервисном центре МВД заблокирована схема с ускорением перерегистрацией авто
Киев • УНН
Трех администраторов сервисного центра МВД в Киеве подозревают во вмешательстве в электронную очередь для ускорения регистрации авто. Их сообщница за дополнительную плату помогала перерегистрировать автомобили по поддельным документам.
Администраторов столичного сервисного центра МВД и их сообщницу-киевлянку подозревают во вмешательстве в электронную очередь для ускорения регистрации автомобилей. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
Киевское городское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи полиции Киева сообщили о подозрении трем администраторам сервисного центра в Киеве, которые выдавали отдельным лицам резервные талоны из электронной очереди, и киевлянке, которая за дополнительную плату помогала перерегистрировать авто. Сообщается, что услугу перерегистрации авто по ускоренной процедуре и по поддельной справке женщина оценила в 3 500 грн.
В ГВБ установили, что трое администраторов ТСЦ безосновательно вмешивались в систему электронной очереди, где меняли статус резервных талонов, предназначенных только для льготной категории лиц, для получения их определенными людьми.
Во время обысков обнаружили и изъяли черновые записи, копии документов на третьих лиц, бланки документов и печатей с признаками подделки, компьютерную технику, деньги.
Администраторам ТСЦ инкриминируется ч. 3 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
А киевлянке следователи вручили подозрение по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Она может провести за решеткой до 5 лет.
Напомним
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