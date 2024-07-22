Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает при получении водительского удостоверения, а также регистрации/перерегистрации авто в сервисных центрах МВД проверку данных о месте жительства и оцифрованный образ лица. Об этом пишет УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР и карточку законопроекта №9504.

Детали

Согласно законопроекту, сервисные центры МВД при обращении лиц, которые хотят получить водительские удостоверения, зарегистрировать/перерегистрировать, снять с учета транспортные средства, будут иметь право на получение из Реестра информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления этих административных услуг, а именно:

имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);

дата рождения;



место рождения;



сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывания) лица, снятие лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (пребывания) лица;



реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, вида на постоянное проживание, вида на жительство, удостоверения беженца, удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверения лица, которому предоставлена временная защита;



уникальный номер записи в Реестре;



оцифрованный образ лица лица.



Также законопроект предлагает наделить Кабмин правом определять порядок получения информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления административных услуг из информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в частности из Единого государственного демографического реестра, а также объема такой информации.

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