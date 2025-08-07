"Зниклі – не забуті": МВС запускає онлайн-сервіс для отримання витягів із реєстру безвісти зниклих
Київ • УНН
МВС України запустило онлайн-послугу для отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це дозволяє отримати документ за кілька днів, замість тижнів, та доступно 24/7.
Міністерство внутрішніх справ України зробило ще один крок до зручної цифрової держави – відтепер витяг із реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, можна оформити повністю онлайн. Без черг, без паперової тяганини, без втрати дорогоцінного часу.
Про це повідомив Ігор Клименко, пише УНН.
Деталі
Українці, які шукають своїх зниклих рідних, більше не повинні надсилати запити поштою чи шукати адреси держустанов. МВС України запустило онлайн-послугу з отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Тепер усе – в кілька кліків:
- Авторизуйтеся на платформі Єдиного вікна для громадян;
- Оберіть відповідну послугу;
- Заповніть дані про себе та зниклу особу;
- Підпишіть електронним підписом.
Послуга доступна 24/7, із можливістю редагування чернетки до підписання.
Після подання запиту можна відстежити його статус у реальному часі, а сам документ – завантажити онлайн у будь-який момент.
Цифровізація значно скоротила терміни розгляду: те, що раніше могло тривати тижнями, тепер вирішується за кілька днів.
У МВС наголошують: родини зниклих безвісти не повинні витрачати час на бюрократію.
Саме з цією метою нещодавно було запущено Єдину інформаційну платформу znykli-bezvisti.mvs.gov.ua – за перший місяць її роботи ресурс уже відвідали понад 15 000 українців.
