Не просто ховати: член асоціації власників зброї висловився про навчання поводження дітей зі "стволами"

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Якщо дитина навчена користуватися зброєю, розуміє чим це небезпечно, то вірогідність нещасного випадку набагато менша. Проте, це не виключає повністю нещасні випадки.

Не просто ховати: член асоціації власників зброї висловився про навчання поводження дітей зі "стволами"

Член Української асоціації власників зброї Юрій Мінкін вважає, що якщо дитина навчена користуватися зброєю, розуміє чим це небезпечно, то вірогідність нещасного випадку набагато менша. Проте, він сам додав, що це не виключає повністю нещасні випадки. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Мінкін прокоментував трагічний випадок на Київщині, коли хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку.

На моє переконання це виключно недбалість батьків, недбале зберігання зброї

- вважає він.

Також Мінкін розповів, як правильно зберігати зброю, щоб уникнути трагічних випадків, як на Київщині.

Затверджена інструкція, яка в нас заміняє закон про зброю. Інструкція затверджена наказом МВС №622. У пункті 12.12. чітко визначається, як має зберігатися зброя. Вона має зберігатися в металевому ящику або сейфі, але у такий спосіб, що виключає доступ третіх осіб. Це нормативне визначення. Але дотримуючись цієї норми, ми вже багато в чому себе страхуємо й страхуємо оточуючих від того, що зброя потрапить не в ті руки. Але є нюанс ще один, якщо ми кажемо про дітей, то є висока ймовірність, що дитина десь ключі знайде. Діти допитливі, вони вивчають світ 

- сказав Мінкін.

Тому він зазначив, навівши на власному прикладі, що як батько та власник зброї, він завжди пояснював дитині небезпеку таправила поводження зі зброєю.

Саме для цього, я як батько й власник зброї завжди пояснював дитині небезпеку та правила поводження зі зброєю, тобто не просто ховати. Якщо дитина навчена користуватися зброєю, якщо регулярно їздимо стріляти, якщо дитина розуміє чим це небезпечно і як перевірити наявність патрона в патроннику, то вірогідність нещасного випадку набагато менша, це не виключає повністю нещасні випадки, але…

- заявив Мінкін.

На запитання, чи варто можливо школі приділяти увагу цьому, Мінкін відповів: "Обов'язково. Зброї дуже багато, в країні йде війна, тому просто так відхреститися, відгородитися від того, що зброя є і буде навколо нас, неможливо. Треба навчати".

Додамо, що першочергово батьки мають убезпечити дітей від контакту зі зброєю. Навіть, якщо дитина обізнана в правилах поводження з нею, це не гарантує 100% безпеку оточуючих, як сам вказав Мінкін. 

В Україні закон дозволяє користуватися різними видами зброї з різного віку: з 18 років - холодною, охолощеною, пневматичною зброєю та газовими пістолетами, з 21 року - мисливською гладкоствольною зброєю, а з 25 років – мисливською нарізною зброєю.

The Times: після війни в Україні може бути неконтрольований обіг зброї23.03.25, 14:50 • 103690 переглядiв

Доповнення

УНН повідомляв, що в одному з сіл Бориспільського району Київщини 7-річний хлопчик застрелив з рушниці сусідську дівчинку.

Поліція згодом повідомила, що у Київській області поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина після пострілу з рушниці сусідського хлопчика, відкрито кримінальне провадження, затримано батька хлопчика.

Ситуація зі зброєю в Україні

На початку березня 2022 року був прийнятий Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, який надав право органам державної влади видавати громадянам зброю для відсічі збройної агресії росії. Відповідно до положень закону, громадяни, які беруть участь у захисті країни, не підлягають кримінальній відповідальності за спробу відсічі агресії.

Цей законопроєкт був ініційований для зміцнення обороноздатності країни та деморалізації ворога. Протягом перших років повномасштабної війни були вжиті заходи, що надали можливість громадянам отримувати вогнепальну зброю, а також добровільно здавати її до правоохоронних органів, а на період воєнного стану — задекларувати.

Стаття 263 Кримінального кодексу України на початку повномасштабної війни була змінена таким чином, щоб особа не несла кримінальної відповідальності у випадку, якщо вона добровільно здала зброю. Внаслідок чого цивільні особи щороку добровільно здають близько 1 000 одиниць незареєстрованої зброї.

МВС в липні 2025 року повідомляло, що українці вже офіційно задекларували понад 11 тисяч одиниць вогнепальної зброї та більше 5 мільйонів боєприпасів. І кампанія добровільного декларування зброї, яку можна здати до найближчого підрозділу Нацполіції, триває.

В Україні за 2024 рік було зафіксовано 5 898 правопорушень через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

В МВС у 2024 році повідомляли, що кількість правопорушень з використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин та боєприпасів на третьому році війни збільшилася у 42 рази.

Також у міністерстві внутрішніх справ зазначали, що наступним системним етапом є ухвалення базового проєкту Закону "Про право на цивільну вогнепальну зброю" реєстр. № 5708. Важливо, щоб порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї було врегульовано на рівні закону, а не підзаконного акта.

Законопроєкт №5708 у першому читанні підтримали 274 нардепи ще 23 лютого 2022 року.

Досвід США щодо зброї

Згідно з дослідження, яке було опубліковане в журналі JAMA Pediatrics, у США помякшення законів про зброю стало причиною тисячі дитячих смертей.

У 2022 році The Guardian повідомляло, що рівень смертності від вогнепальної зброї у США досяг 30-річного максимуму, причому смертність серед жінок зростає швидше, ніж серед чоловіків.

Дослідження показує, що кількість вбивств, пов'язаних із вогнепальною зброєю, серед темношкірих жінок зросла більш ніж утричі з 2010 року, а кількість самогубств із застосуванням вогнепальної зброї подвоїлася з 2015 року.

Анна Мурашко

