Рада підтримала законопроект про цивільну вогнепальну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю, пише УНН.
Законопроект у першому читанні підтримали 274 нардепи. Також його ухвалено за основу із скороченням строку підготовки до другого читання.
Деталі
Метою законопроекту є посилення дотримання режиму законності в питаннях визначення правового режиму власності на зброю, закріплення основних прав та обов'язків громадян і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, розпорядження та використання зброї і боєприпасів, врегулювання інших суспільних відносин, що безпосередньо з цим пов'язані.
Законопроектом пропонується:
- визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;
- визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;
- здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;
- розробити порядок видачі медичного заключення (висновку) про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю, який передбачає створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з провадженням кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок;
- розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
- визначити повноваження суб’єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
- визначити загальні засади цивільного обігу (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;
- визначити загальні засади здійснення права і виконання обов’язків власників цивільної вогнепальної зброї;
- встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
- визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;
- передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
- передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;
- визначити поняття зон вільних від зброї;
- прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів;
- визначити загальні засади володіння та користування цивільною вогнепальною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;
- врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї і боєприпасів з території України;
- передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї;
- внести зміни до чинного законодавства у зв’язку із ухваленням цього закону.
Цей законопроект, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.
Проект закону зареєстровано за №5708.
Раніше
Верховна Рада торік у березні провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної зброї. Відхилено було також пов’язаний законопроект № 4336 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї".