Рада поддержала законопроект о гражданском огнестрельном оружии

Законопроект в первом чтении поддержали 274 нардепа. Также он принят за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению.



Детали

Целью законопроекта является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц в отношении производства, приобретения, владения, распоряжения и использования оружия и боеприпасов, урегулирование других общественных отношений, непосредственно с этим связанные.

Законопроектом предлагается:

- определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие;

- определить условия и порядок получения гражданами и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;

- осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;

- разработать порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, который предусматривает создание специальной информационно-справочной системы с осуществлением квалифицированной электронной подписи лица, сформировавшего вывод;

- разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданской огнестрельного оружия;

- определить полномочия субъектов Единого государственного реестра гражданской огнестрельного оружия;

- определить общие принципы гражданского оборота огнестрельного оружия и боеприпасов;

- определить общие принципы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия;

- установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;

- определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;

- предусмотреть ограничения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;

- предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;

- определить понятие зон, свободных от оружия;

- прописать основы хозяйственной деятельности в сфере оборота гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов;

- определить общие принципы владения и пользования гражданским огнестрельным оружием и боеприпасами иностранцами и лицами без гражданства на территории Украины;

- урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины;

- предусмотреть государственный контроль в сфере оборота гражданского огнестрельного оружия;

- внести изменения в действующее законодательство в связи с принятием настоящего закона.

Этот законопроект, либерализуя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

Проект закона зарегистрирован под №5708.

Ранее

Верховная Рада в прошлом году в марте провалила голосование в первом чтении проекта закона № 4335 “Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему”, который среди прочего предусматривал легализацию оборота короткоствольного огнестрельного оружия. Отклонено было также связанный законопроект № 4336 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему".