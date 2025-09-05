$41.350.02
Верховная Рада приняла законопроект, отменяющий механизм освобождения от уголовной ответственности за первое самовольное оставление части и дезертирство. Новые правила будут касаться правонарушений, совершенных после вступления закона в силу.

Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств

Народные депутаты хотят отменить механизм освобождения от ответственности для военных, впервые самовольно оставивших часть или совершивших дезертирство. УНН разбирался, как народные депутаты хотят наказывать военных, и сколько было зарегистрировано производств по СЗЧ и дезертирству с начала полномасштабного вторжения.

Что предшествовало

В августе прошлого года, ВР приняла закон об освобождении военных от уголовной ответственности за первое самовольное оставление части и дезертирство. Согласно ему, лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовные преступления по статьям "Самовольное оставление части" и "Дезертирство", может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться к службе.

Военные смогут вернуться не только в часть, в которой проходили службу, но и в другие, но с согласия командира и только один раз.

ВР приняла освобождение военнослужащих от ответственности за первое СОЧ и дезертирство20.08.24, 15:11 • 27167 просмотров

В мае этого года парламент принял законопроект о продлении срока добровольного возвращения к службе военнослужащих, самовольно оставивших часть, до 30 августа. 

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа30.04.25, 11:44 • 258232 просмотра

Что сейчас предлагают нардепы

В четверг, 4 сентября, Верховная Рада на очередном заседании приняла за основу законопроект №13260, который предусматривает возвращение уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части.

Согласно проекту закона, предлагается исключить статью 401 Уголовного кодекса Украины, по которой лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение по статьям "Самовольное оставление части" и "Дезертирство", может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть или к месту службы для продолжения военной службы. 

Из-за исключения статьи 401 отменяется и соответствующий порядок освобождения от уголовной ответственности по статьям 286 и 288 Уголовного процессуального кодекса.

Вместо этого порядок регулирования возвращения из СЗЧ и после дезертирства переносится в переходные положения УК и УПК и будет теперь касаться только тех, кто совершил СЗЧ или дезертирство до вступления в силу нового закона.

Нардепы предлагают добавить норму, по которой лицо, которое до вступления в силу нового закона впервые совершило СЗЧ или дезертирство, может быть освобождено от уголовной ответственности по основаниям и в порядке, действовавшим до вступления в силу указанного закона.

Проще говоря, для тех, кто совершит СЗЧ или дезертирство после того, как новый закон будет принят в целом и он вступит в силу, механизм освобождения от уголовной ответственности уже работать не будет.

Также военные будут освобождаться от ответственности, кто до вступления в силу нового закона впервые совершил СЗЧ или дезертирство и уже добровольно вернулся на службу и продолжил выполнение обязанностей. Они освобождаются от уголовной ответственности, если после возвращения продолжили выполнение обязанностей военной службы не менее 3-х месяцев.

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно04.09.25, 13:04 • 42117 просмотров

Что такое СЗЧ и дезертирство, и какое за это наказание

Согласно статье 407 Уголовного кодекса, СЗЧ в условиях военного положения - самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а также те же действия продолжительностью более трех суток. За такое правонарушение в военное время предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Согласно статье 408 УК, дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, из командировки, отпуска или из лечебного учреждения, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статистика открытых уголовных производств с начала войны

Как сообщили УНН в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос, общее количество зарегистрированных уголовных правонарушений в 2022-2025 годах:  

  • по ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы) - 202 650; 
    • по ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство) - 50 029.

      Общее количество уголовных правонарушений, по которым производство закрыто: 

      • по ст. 407 Уголовного кодекса Украины - 3 843;
        • по ст. 408 Уголовного кодекса Украины - 530. 

          Общее количество уголовных производств, направленных в суд: 

          • по ст. 407 Уголовного кодекса Украины - 12 448, 
            • по ст. 408 Уголовного кодекса Украины - 670. 

              Только тюрьма: Рада хочет отменить условные сроки для военных за неповиновение27.08.25, 10:41 • 7585 просмотров

              Павел Башинский

