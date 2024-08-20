ВР приняла освобождение военнослужащих от ответственности за первое СОЧ и дезертирство

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект, который предусматривает освобождение военных от уголовной ответственности за самовольное оставление части и дезертирство, если это случилось впервые. Однако, чтобы вернуться на службу необходимо будет получить письменное согласие от командира воинской части. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №11322.

Детали

"Рада поддержала ослабление ответственности за СОЧ (№11322). "За" - 270 депутатов", - сообщил Гончаренко.

Согласно законопроекту, лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовные преступления по статьям "Самовольное оставление части" и "Дезертирство", может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться к службе.

Ко второму чтению добавили норму, что военные смогут вернуться не только в часть, в которой проходили службу, но и в другие, но с согласия командира и только один раз.

Напомним

Верховная Рада проголосовала за законопроект о социальной защите украинских военнослужащих. Документ гарантирует военным, воюющим в рф, в частности в курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.