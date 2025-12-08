$42.060.13
49.000.23
Эксклюзив
10:00 • 164 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:30 • 1484 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 12064 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 9650 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 22257 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
7 декабря, 16:33 • 34859 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 31700 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 35535 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 57554 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 66803 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий

Киев • УНН

 • 176 просмотра

В Украине предусмотрено наказание за самовольное оставление воинской части в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Однако военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если добровольно вернется на службу.

Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий

В Украине за самовольное оставление воинской части (СОЧ) или места службы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, однако этой ответственности можно избежать. Как именно это сделать и каков алгоритм возвращения на службу - в комментарии УНН объяснила адвокат Марина Бекало.

Ответственность за СОЧ

Как рассказала Бекало, согласно действующему законодательству, ответственность за такие действия, как самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, неявка вовремя на службу более 3 суток без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке или условиях военного положения, предусмотрена ст. 407 Уголовного кодекса в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Освобождение от ответственности

Адвокат отмечает, что в соответствии со ст. 401 Уголовного кодекса, военнослужащий, совершивший правонарушение по признакам ст. 407 УКУ, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он добровольно обратился с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть или к месту службы для продолжения прохождения военной службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения таким лицом военной службы.

В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот14.11.25, 09:50 • 33267 просмотров

Алгоритм возвращения на службу

По словам Бекало, если военнослужащий находился в СОЧ более 3 суток и при условии внесения сведений в ЕРДР правоохранительными органами и начатого уголовного производства, для освобождения от уголовной ответственности, военный должен:

Подать рапорт через приложение Армия+ на получение письменного согласия на дальнейшее прохождение военной службы. Должностные лица Военной службы правопорядка ВСУ обрабатывают такие рапорты.

После поступления рапорта ВСП организует взаимодействие с военным, проверку и уточнение персональных данных этого военного, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы, а также взаимодействие с командованием батальона резерва.

Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств05.09.25, 18:10 • 96119 просмотров

После получения подтверждения в Армия+ военный имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и убыть в резервную часть. На время рассмотрения его дела, военный находится в резервной части.

После получения письменного согласия военного командования, военный должен подать прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции) или в суд, ходатайство о намерении вернуться на службу.

После рассмотрения ходатайства и согласия командования, материалы на освобождение направляются в суд, который принимает соответствующее решение.

Получив решение суда, военный предоставляет командиру решение и возвращается на службу, по прошлому месту прохождения военной службы, или возможно в другую воинскую часть. Все эти вопросы решаются при передаче материалов в суд, который выносит соответствующее решение о возвращении военного по месту военной службы.

Только тюрьма: Рада хочет отменить условные сроки для военных за неповиновение27.08.25, 10:41 • 8271 просмотр

Павел Башинский

Общество
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Украина