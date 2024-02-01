Почти 90% украинских сел не имеют стационарных аптек - Минздрав

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  138064 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  158744 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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31.01.24  •  163112 просмотра

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157976 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Почти 90% украинских сел не имеют стационарных аптек - Минздрав

Первый заместитель министра здравоохранения Украины сообщил, что почти 90% сел в стране не имеют стационарных аптек, и отметил необходимость расширения сети мобильных аптек для улучшения доступа к лекарствам для сельского населения.

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Каталония сокращает использование воды на 80% в сельском хозяйстве и на 5% в домах из-за рекордной засухи

Из-за рекордной засухи, в результате которой уровень воды в водохранилищах упал ниже 16% емкости, Каталония объявила чрезвычайную ситуацию в Барселоне и прилегающих районах, требуя от жителей сократить использование воды на 5%, а от фермеров - на 80%.

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Каталония сокращает использование воды на 80% в сельском хозяйстве и на 5% в домах из-за рекордной засухи

В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены

российские оккупационные войска нанесли удар по Бериславу Херсонской области, в результате которого погибли двое французских волонтеров, еще трое иностранцев получили ранения.

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В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены

Почти 1,5 миллиона деклараций подали украинские чиновники во время кампании 2021-2022 годов - НАПК

НАПК сообщило, что во время декларационных кампаний 2021 и 2022 годов чиновники подали почти 1,5 миллиона деклараций, из которых 744,6 тысячи - в 2021 году и 712,9 тысячи - в 2022 году.

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Почти 1,5 миллиона деклараций подали украинские чиновники во время кампании 2021-2022 годов - НАПК

Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил необходимость быть более мобильными тактически и в средствах для победы над врагом, отметив, что технологии имеют преимущество над традициями, что позволяет проводить больше бесконтактных операций и уменьшать потери.

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Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах - Залужный

Оценки, полученные украинскими детьми в школах за рубежом, будут признаваться в Украине

Все оценки, полученные за рубежом, при возвращении в Украину перезачисляются. Для этого достаточно предоставить выписку оценок, полученных за рубежом и справка о системе оценивания в стране пребывания ребенка.

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Оценки, полученные украинскими детьми в школах за рубежом, будут признаваться в Украине

Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro: Федоров рассказал, как это будет работать

Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro в соответствии с недавно принятым правительственным постановлением. Сроки и места поставок будут закрытыми для широкой общественности - и недоступны россиянам.

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Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro: Федоров рассказал, как это будет работать

россияне били по Днепропетровщине артиллерией, дронами и ракетами: повреждены дома и линии электропередач

российские войска атаковали Днепропетровскую область Украины с помощью беспилотников-камикадзе, артиллерии и ракет, повредив здания и линии электропередач. Предварительно информации о пострадавших нет.

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россияне били по Днепропетровщине артиллерией, дронами и ракетами: повреждены дома и линии электропередач

Производство дронов и боеприпасов к ним: Кабмин принял три важных постановления для усиления отечественного ОПК

Кабинет министров принял постановления, направленные на укрепление оборонно-промышленного комплекса Украины путем дерегуляции производства боеприпасов для беспилотников, установления требования по снижению цены на беспилотники более 25% прибыли и проведения оборонных закупок через закрытый модуль системы Prozorro.

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Производство дронов и боеприпасов к ним: Кабмин принял три важных постановления для усиления отечественного ОПК

В Вооруженных силах впервые начали выдавать женскую военную форму - Минобороны

В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

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