Почти 90% украинских сел не имеют стационарных аптек - Минздрав

Согласно данным Министерства хорони здоровья почти 90% сел в Украине не имеют стационарных аптек. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров, передает УНН.

Детали

Комментируя запуск первой мобильной аптеки на Харьковщине он отметил, что сначала надежд на этот проект было немного.

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Изначально при переговорах с лицензиатами были достаточно пессимистические взгляды. Потому что это, прежде всего, экономически невыгодно. Выгодно открыть аптеку в большом населенном пункте, где есть большое количество населения, и прибыль будет намного больше - рассказал Дубров.

Он также отметил, что сегодня вместо этого удалось запустить первый маршрут на Харьковщине, который охватывает 80 населенных пунктов и вскоре проект стартует в Черкасской области.

Глубоко убежден, что процесс активно пойдет дальше, в другие регионы. Хочу поблагодарить лицензиатов, которые участвуют в этом проекте и обеспечивают доступность лекарственных средств для населения в небольших селах, поселках, населенных пунктах. А таких сел в Украине 89%, которые не имеют стационарных аптек - подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения.

Дополнение

Дубров пояснил, что сеть мобильных аптек будет распространяться по всей территории нашей страны, в том числе на прифронтовых территориях, а также в зонах чрезвычайных ситуаций, зонах активных боевых действий или вероятных боевых действий.



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По его словам, потребность в таких аптеках очень отличаются по регионам.

Обеспеченность поселков, сел стационарными аптечными пунктами составляет от 2 до 58% в зависимости от области. Если говорить о среднем показателе по Украине, то примерно в 11% небольших населенных пунктов есть стационарные аптеки или аптечные пункты - рассказал заместитель главы Минздрава.

Напомним

В прошлом месяце в Харьковской области заработала первая в Украине мобильная аптека, которая доставляет лекарства в 80 населенных пунктов. Этот проект имеет целью улучшить доступ к лекарствам в селах и прифронтовых районах, особенно во время военного положения.