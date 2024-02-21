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"Укрпочта" будет доставлять лекарства в прифронтовые и деоккупированные территории - Минреинтеграции

"Укрпочта" будет доставлять лекарства в прифронтовые и деоккупированные территории - Минреинтеграции

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 13:23  •  6039 просмотра

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Укрпочта будет доставлять лекарства украинцам в Сумской и Донецкой областях в рамках пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", который призван решить проблему нехватки аптек.

"Укрпочта" будет доставлять лекарства для украинцев в деоккупированные районы Донецкой области и приграничные части Сумской области. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.

Детали 

В ведомстве объясняют, что сегодня на деоккупированных и прифронтовых территориях не хватает стационарных аптек. Теперь граждане могут заказать и получить медикаменты через Укрпочту, которая получила лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами.

В Донецкой области и в приграничных районах Сумщины стартовал пилотный проект "Укрпочта. Аптека" Вскоре планируется расширение проекта. К нему будут приобщены прифронтовые Харьковскую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую области и др.

– резюмировали в Минреинтеграции.

Как заказать лекарства через "Укрпочта. Аптека"

Заказывать можно лекарственные средства безрецептурной группы (почти 10 тысяч наименований), а также - по программе "Доступные лекарства", которая сейчас включает 515 торговых названий лекарственных средств и медоборудования.

Чтобы заказать, необходимо позвонить по номеру: 0 800 300 545. Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.

Заказ будет упакован и отправлен по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная. Отследить отправления можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах

- резюмировали в Минреинтеграции.

Напомним

Первый заместитель министра здравоохранения Украины сообщил, что почти 90% сел в стране не имеют стационарных аптек. Он отметил необходимость расширения сети мобильных аптек для улучшения доступа к лекарствам для сельского населения.

На Харьковщине заработала первая в Украине мобильная аптека18 января 2024, 11:57 • 33377 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоЗдоровье
"Укрпошта" доставлятиме ліки у прифронтові та деокуповані території - Мінреінтеграції
Ukrposhta to deliver medicines to the frontline and de-occupied territories - Ministry of Reintegration
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"Укрпочта" будет доставлять лекарства в прифронтовые и деоккупированные территории - Минреинтеграции

Укрпочта будет доставлять лекарства украинцам в Сумской и Донецкой областях в рамках пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", который призван решить проблему нехватки аптек.

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