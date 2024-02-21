"Укрпочта" будет доставлять лекарства в прифронтовые и деоккупированные территории - Минреинтеграции
Киев • УНН
Укрпочта будет доставлять лекарства украинцам в Сумской и Донецкой областях в рамках пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", который призван решить проблему нехватки аптек.
"Укрпочта" будет доставлять лекарства для украинцев в деоккупированные районы Донецкой области и приграничные части Сумской области. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.
Детали
В ведомстве объясняют, что сегодня на деоккупированных и прифронтовых территориях не хватает стационарных аптек. Теперь граждане могут заказать и получить медикаменты через Укрпочту, которая получила лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами.
В Донецкой области и в приграничных районах Сумщины стартовал пилотный проект "Укрпочта. Аптека" Вскоре планируется расширение проекта. К нему будут приобщены прифронтовые Харьковскую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую области и др.
Как заказать лекарства через "Укрпочта. Аптека"
Заказывать можно лекарственные средства безрецептурной группы (почти 10 тысяч наименований), а также - по программе "Доступные лекарства", которая сейчас включает 515 торговых названий лекарственных средств и медоборудования.
Чтобы заказать, необходимо позвонить по номеру: 0 800 300 545. Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.
Заказ будет упакован и отправлен по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная. Отследить отправления можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах
Напомним
Первый заместитель министра здравоохранения Украины сообщил, что почти 90% сел в стране не имеют стационарных аптек. Он отметил необходимость расширения сети мобильных аптек для улучшения доступа к лекарствам для сельского населения.
На Харьковщине заработала первая в Украине мобильная аптека18 января 2024, 11:57 • 33377 просмотров
"Укрпочта" будет доставлять лекарства в прифронтовые и деоккупированные территории - Минреинтеграции
Укрпочта будет доставлять лекарства украинцам в Сумской и Донецкой областях в рамках пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", который призван решить проблему нехватки аптек.
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