"Укрпочта" будет доставлять лекарства в прифронтовые и деоккупированные территории - Минреинтеграции

"Укрпочта" будет доставлять лекарства для украинцев в деоккупированные районы Донецкой области и приграничные части Сумской области. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что сегодня на деоккупированных и прифронтовых территориях не хватает стационарных аптек. Теперь граждане могут заказать и получить медикаменты через Укрпочту, которая получила лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами.

В Донецкой области и в приграничных районах Сумщины стартовал пилотный проект "Укрпочта. Аптека" Вскоре планируется расширение проекта. К нему будут приобщены прифронтовые Харьковскую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую области и др. – резюмировали в Минреинтеграции.

Как заказать лекарства через "Укрпочта. Аптека"

Заказывать можно лекарственные средства безрецептурной группы (почти 10 тысяч наименований), а также - по программе "Доступные лекарства", которая сейчас включает 515 торговых названий лекарственных средств и медоборудования.

Чтобы заказать, необходимо позвонить по номеру: 0 800 300 545. Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.

Заказ будет упакован и отправлен по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная. Отследить отправления можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах - резюмировали в Минреинтеграции.

Напомним

Первый заместитель министра здравоохранения Украины сообщил, что почти 90% сел в стране не имеют стационарных аптек. Он отметил необходимость расширения сети мобильных аптек для улучшения доступа к лекарствам для сельского населения.

На Харьковщине заработала первая в Украине мобильная аптека