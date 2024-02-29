Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей

"Укрпочта" объявила о расширении пилотного проекта "Укрпочта.Аптека" на шесть прифронтовых областей: Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую и Сумскую. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Отныне "Укрпочта. Аптека" охватывает не только Донецкую, но и Сумскую, Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, -говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что национальный почтовый оператор получил лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами и начал и доставлять первые заказы.

Справочно

Главная цель проекта "Укрпочта. Аптека" - предоставить доступ к лекарствам в населенных пунктах, где аптеки разрушены в результате войны, а также - к медикаментам по доступным ценам, которых может не быть в ближайшей аптеке или если они там стоят выше чем по программе "Доступные лекарства".

Чтобы приобрести лекарственные средства, достаточно позвонить в контакт-центр и следовать подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом. Сейчас есть возможность заказывать безрецептурные препараты, а также те, которые доступны по программе "Доступные лекарства".

Сформированный заказ будет отправлен клиенту в ближайшее отделение по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная и сейчас занимает до трех дней между областными центрами (без учета дня отправки). Срок хранения заказа в отделении - 7 календарных дней.

Напомним

Как ранее писал УНН, Укрпочта будет доставлять лекарства украинцам в Сумской и Донецкой областях в рамках пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", который призван решить проблему нехватки аптек.