Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей
Киев • УНН
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется, чтобы обеспечить доступ к недорогим лекарствам, доставляя заказы еще в шесть областей Украины, пострадавших от войны: Запорожская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Сумская области.
"Укрпочта" объявила о расширении пилотного проекта "Укрпочта.Аптека" на шесть прифронтовых областей: Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую и Сумскую. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.
Отныне "Укрпочта. Аптека" охватывает не только Донецкую, но и Сумскую, Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области,
Детали
Отмечается, что национальный почтовый оператор получил лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами и начал и доставлять первые заказы.
Справочно
Главная цель проекта "Укрпочта. Аптека" - предоставить доступ к лекарствам в населенных пунктах, где аптеки разрушены в результате войны, а также - к медикаментам по доступным ценам, которых может не быть в ближайшей аптеке или если они там стоят выше чем по программе "Доступные лекарства".
Чтобы приобрести лекарственные средства, достаточно позвонить в контакт-центр и следовать подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом. Сейчас есть возможность заказывать безрецептурные препараты, а также те, которые доступны по программе "Доступные лекарства".
Сформированный заказ будет отправлен клиенту в ближайшее отделение по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная и сейчас занимает до трех дней между областными центрами (без учета дня отправки). Срок хранения заказа в отделении - 7 календарных дней.
Напомним
Как ранее писал УНН, Укрпочта будет доставлять лекарства украинцам в Сумской и Донецкой областях в рамках пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", который призван решить проблему нехватки аптек.
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется, чтобы обеспечить доступ к недорогим лекарствам, доставляя заказы еще в шесть областей Украины, пострадавших от войны: Запорожская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Сумская области.
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