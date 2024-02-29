Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" розширюється ще на шість прифронтових областей
Київ • УНН
Пілотний проект "Укрпошта. Аптека" розширюється, щоб забезпечити доступ до недорогих ліків, доставляючи замовлення ще в шість областей України, що постраждали від війни: Запорізька, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Сумська області.
"Укрпошта" оголосила про розширення пілотного проєкту "Укрпошта.Аптека" на шість прифронтових областей: Запорізьку, Миколаївську, Харківську, Херсонську, Чернігівську та Сумську. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.
Відтепер "Укрпошта. Аптека" охоплює не лише Донеччину, а й Сумщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину,
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Зазначається, що національний поштовий оператор отримав ліцензії на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами та почав та доставляти перші замовлення.
Довідково
Головна мета проєкту "Укрпошта. Аптека" — надати доступ до ліків в населених пунктах, де аптеки зруйновані внаслідок війни, а також — до медикаментів за доступними цінами, яких може не бути в найближчій аптеці або якщо вони там коштують вище ніж за програмою "Доступні ліки".
Щоб придбати лікарські засоби, достатньо зателефонувати до контакт-центру та слідувати підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем. Наразі є змога замовляти безрецептурні препарати, а також ті, що доступні за програмою "Доступні ліки".
Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Доставлення безкоштовне і наразі займає до трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення). Термін зберігання замовлення у відділенні — 7 календарних днів.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, Укрпошта доставлятиме ліки українцям на у Сумській та Донецькій областях у рамках пілотного проєкту "Укрпошта. Аптека", який покликаний розв'язати проблему нестачі аптек.