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На Миколаївщині з'явився перший мобільний аптечний пункт

Київ • УНН

 • 22278 перегляди

У Миколаївській області запрацювала мобільна аптека, яка забезпечить доступ до ліків, у тому числі за програмою "Доступні ліки", для мешканців п'яти прифронтових населених пунктів.

На Миколаївщині з'явився перший мобільний аптечний пункт

У Миколаївській області запрацював мобільний аптечний пункт, який обслуговуватиме п'ять населених пунктів регіону. Про це повідомляє Мінреінтеграції, пише УНН.

Деталі 

Завдяки мобільному аптечному пункту мешканці цих сіл отримають доступ до необхідних лікарських засобів, у тому числі передбачених програмою "Доступні ліки".

Робота першої мобільної аптеки в області стартувала у межах Меморандуму про співпрацю Миколаївської ОВА та підприємства "Шпиталь Українського Червоного Хреста".

Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" розширюється ще на шість прифронтових областей29.02.24, 16:31 • 24031 перегляд

Доповнення

 У відомстві додали, що у серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти.

Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану – також на прифронтових територіях.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, Укрпошта доставлятиме ліки українцям на у Сумській та Донецькій областях у рамках пілотного проєкту "Укрпошта. Аптека", який покликаний розв'язати проблему нестачі аптек.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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