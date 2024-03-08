На Миколаївщині з'явився перший мобільний аптечний пункт
Київ • УНН
У Миколаївській області запрацювала мобільна аптека, яка забезпечить доступ до ліків, у тому числі за програмою "Доступні ліки", для мешканців п'яти прифронтових населених пунктів.
У Миколаївській області запрацював мобільний аптечний пункт, який обслуговуватиме п'ять населених пунктів регіону. Про це повідомляє Мінреінтеграції, пише УНН.
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Завдяки мобільному аптечному пункту мешканці цих сіл отримають доступ до необхідних лікарських засобів, у тому числі передбачених програмою "Доступні ліки".
Робота першої мобільної аптеки в області стартувала у межах Меморандуму про співпрацю Миколаївської ОВА та підприємства "Шпиталь Українського Червоного Хреста".
Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" розширюється ще на шість прифронтових областей29.02.24, 16:31 • 24031 перегляд
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У відомстві додали, що у серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти.
Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану – також на прифронтових територіях.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, Укрпошта доставлятиме ліки українцям на у Сумській та Донецькій областях у рамках пілотного проєкту "Укрпошта. Аптека", який покликаний розв'язати проблему нестачі аптек.