Армия рф за сутки атаковала две подстанции "Укрэнерго"

За прошедшие сутки, 9 марта, российские войска атаковали беспилотниками две подстанции "Укрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россияне атаковали две подстанции НЭК "Укрэнерго" в южном и центральном регионах Украины.

В компании уверяют, что пострадавших нет, потребители не обесточивались. Сейчас на месте инцидентов продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ночью "шахед" попал в промышленный объект в Одесской области

Дополнение

Обломки шахеда повредили объект инфраструктуры этой ночью в Винницкой области в результате работы ПВО.

Кроме того, российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, нанесли ракетный удар по предприятию в Новомосковском районе.

Напомним

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 из 39 беспилотников "шахедов", запущенных российскими войсками из оккупированного Крыма и России во время ночной атаки 10 марта.