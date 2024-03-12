Запорожье: армейцы рф обстреляли из артиллерии Гуляйполе, ранены две женщины

Россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, что в Запорожье. Из-за этой атаки две женщины получили ранения в результате вражеского обстрела Гуляйполя. Их отправили в больницу. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

После обеда обстреляли Гуляйполе и ранили двух местных жительниц - 63 и 77 лет. Полицейские оказали женщинам домедицинскую помощь и доставили в больницу. - сообщил Федоров.

Детали

По данным Федорова очередную атаку по прифронтовым населенным пунктам. Оккупанты осуществили после обеда.

На оккупированной части Запорожья резко выросли цены из-за оккупантов - Центр нацсопротивления

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Приморском в результате российского артиллерийского обстрела были ранены двое пожилых мужчин. В общем оккупанты в течение суток нанесли 259 ударов по 11 населенным пунктам.