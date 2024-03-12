На оккупированной части Запорожья резко выросли цены из-за оккупантов - Центр нацсопротивления

На оккупированной части Запорожской области растут цены на товары первой необходимости. В то же время оккупанты задерживают выплаты заработной платы местным. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что среди основных факторов, которые негативно влияют на уровень жизни местного населения - безработица, высокие цены даже на товары первой необходимости, а также задержки до двух месяцев заработных плат для работников так называемых "предприятий", "организаций" и тому подобное.

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

Стремительный рост цен на товары обусловлен пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в так называемую "командировку" с территории РФ с соответствующим финансовым обеспечением, которое значительно превышает местные нормы - объяснили в Спротиве.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый так называемый "госслужащий" и другие лица, которые были отправлены на территорию Украины для работы в оккупационных администрациях и других учреждениях является законной целью для Сил обороны Украины.

Напомним

Из-за контроля над ценами, введенного оккупационной российской администрацией, в магазинах Луганской области возник дефицит продуктов питания, поскольку владельцы магазинов ограничивают поставки и зарплаты, чтобы компенсировать финансовые потери.