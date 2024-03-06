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The Guardian

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На окупованій Луганщині спостерігається продовольчий дефіцит - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 26370 перегляди

Через контроль над цінами, запроваджений окупаційною російською адміністрацією, у магазинах Луганської області виник дефіцит продуктів харчування, оскільки власники магазинів обмежують поставки та зарплати, щоб компенсувати фінансові втрати.

На окупованій Луганщині спостерігається продовольчий дефіцит - Центр нацспротиву

В магазинах на тимчасово окупованих територіях Луганщини спостерігається продовольчий дефіцит. Про це повідомляє Центр Національного спротиву, передає УНН.

Деталі 

У спротиві пояснюють, що продовольчий дефіцит це наслідок політики окупаційних адміністрацій, які встановили поріг цін на продукти аби зменшити соціальне напруження в умовах зростаючої бідності місцевого населення.

Кожен власник магазину має укласти відповідний меморандум з РОА, аби отримати дозвіл на ведення діяльності. Проте в таких умовах з полиць магазину почали зникати товари, а аби компенсувати втрату прибутків власники обмежили зарплату найманим працівникам. Також в регіоні росте торгівля з-під прилавку

- резюмували в Центрі національного спротиву. 

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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