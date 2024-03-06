На окупованій Луганщині спостерігається продовольчий дефіцит - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Через контроль над цінами, запроваджений окупаційною російською адміністрацією, у магазинах Луганської області виник дефіцит продуктів харчування, оскільки власники магазинів обмежують поставки та зарплати, щоб компенсувати фінансові втрати.
В магазинах на тимчасово окупованих територіях Луганщини спостерігається продовольчий дефіцит. Про це повідомляє Центр Національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У спротиві пояснюють, що продовольчий дефіцит це наслідок політики окупаційних адміністрацій, які встановили поріг цін на продукти аби зменшити соціальне напруження в умовах зростаючої бідності місцевого населення.
Кожен власник магазину має укласти відповідний меморандум з РОА, аби отримати дозвіл на ведення діяльності. Проте в таких умовах з полиць магазину почали зникати товари, а аби компенсувати втрату прибутків власники обмежили зарплату найманим працівникам. Також в регіоні росте торгівля з-під прилавку
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