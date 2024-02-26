На окупованих територіях росіяни намагаються стимулювати видобуток корисних копалин
Київ • УНН
кремль ухвалив нормативно-правові акти для стимулювання видобутку корисних копалин на окупованих українських територіях з метою отримання сировини, необхідної для роботи захоплених металургійних підприємств.
Задля спрощення організації видобутку корисних копалин на тимчасово захоплених територіях кремль прийняв низку правових актів, щоб стимулювати цю галузь. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що до цього часу окупантам не вдалось налагодити стабільний видобуток на низці найбільших гірничодобувних підприємств. Що призводить до простою на гірничо-збагачувальних та металургійних комплексів через брак сировини.
Також окупанти зруйнували велику частину матеріально-технічної бази цих підприємств внаслідок бойових дій, чимало співробітників покинули ці території, а ті, що були на ТОТ ОРДЛО були мобілізовані до лав окупаційних військ.
кремль об’єднав усі захоплені металургійні підприємства на ТОТ під створеним у 2022 році "ТОВ "ЮГМК Донецк"", що юридично зареєстроване на ТОТ Цхінвальського району Грузії. В його управлінні перебувають майнові комплекси Єнакіївського, Макіївського та Алчевського металургійних заводів, а також Стаханівського заводу феросплавів, Макіївкоксу, Ясинівського коксохімічного заводу та Комсомольського рудоуправління,
Для роботи усіх цих підприємств окупантам не вистачає доломіту, а також флюсового та доломітизованого вапняку, який вони мають намір видобувати у кар’єрах Родниковського та Каракубського родовищ.
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Гуманітарна криза на окупованих територіях Донецької області загострюється через високий рівень безробіття, дефіцит ліків та товарів першої потреби, перебої з електро- та газопостачанням.