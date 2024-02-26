На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых
Киев • УНН
кремль принял нормативно-правовые акты для стимулирования добычи полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях с целью получения сырья, необходимого для работы захваченных металлургических предприятий.
Для упрощения организации добычи полезных ископаемых на временно захваченных территориях кремль принял ряд правовых актов, чтобы стимулировать эту отрасль. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что до сих пор оккупантам не удалось наладить стабильную добычу на ряде крупнейших горнодобывающих предприятий. Что приводит к простою на горно-обогатительных и металлургических комплексов из-за нехватки сырья.
Также оккупанты разрушили большую часть материально-технической базы этих предприятий в результате боевых действий, многие сотрудники покинули эти территории, а те, что были на ВОТ ОРДЛО были мобилизованы в ряды оккупационных войск.
кремль объединил все захваченные металлургические предприятия на ВОТ под созданным в 2022 году "ООО "ЮГМК Донецк"", которое юридически зарегистрировано на ВОТ Цхинвальского района Грузии. В его управлении находятся имущественные комплексы Енакиевского, Макеевского и Алчевского металлургических заводов, а также Стахановского завода ферросплавов, Макеевкокса, Ясиновского коксохимического завода и Комсомольского рудоуправления,
Для работы всех этих предприятий оккупантам не хватает доломита, а также флюсового и доломитизированного известняка, который они намерены добывать в карьерах Родниковского и Каракубского месторождений.
Напомним
Гуманитарный кризис на оккупированных территориях Донецкой области обостряется из-за высокого уровня безработицы, дефицита лекарств и товаров первой необходимости, перебоев с электро- и газоснабжением.
На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых
кремль принял нормативно-правовые акты для стимулирования добычи полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях с целью получения сырья, необходимого для работы захваченных металлургических предприятий.
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