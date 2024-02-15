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На окупованих територіях Донеччини загострюється гуманітарна криза

На окупованих територіях Донеччини загострюється гуманітарна криза

Київ • УНН

 • 21265 перегляди

Гуманітарна криза на окупованих територіях Донецької області загострюється через високий рівень безробіття, дефіцит ліків та товарів першої необхідності, перебої з електро- та газопостачанням.

Основними проблемами на окупованих територіях сходу та півдня України незмінно залишається економічна та соціальна сфера. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, найгірший стан справ зафіксовано у Горлівському та Новотроїцькому районах Донеччини.

На даних напрямках спостерігається високий рівень безробіття, через що значна частина економічного активного населення покинула окуповані території, депортована або примусово мобілізована до зс рф,

- йдеться у повідомленні.

Критичний дефіцит лікарських засобів, та відсутність можливості отримання товарів першої необхідності. На ряду із цим, спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу. Особливо страждають люди похилого віку та неповнолітні діти, які в силу терористичних загроз з боку окупантів так і не змогли покинути тимчасово окуповані райони.

Нагадаємо

Більшість лікарень на тимчасово окупованих територіях не функціонують. Понад половина лікарень вже перепрофільована у військові шпиталі. Ще частину окупанти просто закрили через брак кадрів.

Ольга Розгон

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