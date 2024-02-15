На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис

Основными проблемами на оккупированных территориях востока и юга Украины неизменно остается экономическая и социальная сфера. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, худшее положение дел зафиксировано в Горловском и Новотроицком районах Донецкой области.

На данных направлениях наблюдается высокий уровень безработицы, из-за чего значительная часть экономически активного населения покинула оккупированные территории, депортирована или принудительно мобилизована в ВС РФ, - говорится в сообщении.

Критический дефицит лекарственных средств, и отсутствие возможности получения товаров первой необходимости. На ряду с этим, наблюдаются постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа. Особенно страдают пожилые люди и несовершеннолетние дети, которые в силу террористических угроз со стороны оккупантов так и не смогли покинуть временно оккупированные районы.

Напомним

Большинство больниц на временно оккупированных территориях не функционируют. Более половины больниц уже перепрофилированы в военные госпитали. Еще часть оккупанты просто закрыли из-за нехватки кадров.

