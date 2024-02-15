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На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис

На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 14:12  •  9990 просмотра

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Гуманитарный кризис на оккупированных территориях Донецкой области обостряется из-за высокого уровня безработицы, дефицита лекарств и товаров первой необходимости, перебоев с электро- и газоснабжением.

Основными проблемами на оккупированных территориях востока и юга Украины неизменно остается экономическая и социальная сфера. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, худшее положение дел зафиксировано в Горловском и Новотроицком районах Донецкой области.

На данных направлениях наблюдается высокий уровень безработицы, из-за чего значительная часть экономически активного населения покинула оккупированные территории, депортирована или принудительно мобилизована в ВС РФ,

- говорится в сообщении.

Критический дефицит лекарственных средств, и отсутствие возможности получения товаров первой необходимости. На ряду с этим, наблюдаются постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа. Особенно страдают пожилые люди и несовершеннолетние дети, которые в силу террористических угроз со стороны оккупантов так и не смогли покинуть временно оккупированные районы.

Напомним

Большинство больниц на временно оккупированных территориях не функционируют. Более половины больниц уже перепрофилированы в военные госпитали. Еще часть оккупанты просто закрыли из-за нехватки кадров.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
gorlovkaГорловка
ukrainaУкраина
donetskДонецк
На окупованих територіях Донеччини загострюється гуманітарна криза
Humanitarian crisis escalates in the occupied territories of Donetsk region
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