На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления

В магазинах на временно оккупированных территориях Луганщины наблюдается продовольственный дефицит. Об этом сообщает Центр Национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В сопротивлении объясняют, что продовольственный дефицит это следствие политики оккупационных администраций, которые установили порог цен на продукты, чтобы уменьшить социальное напряжение в условиях растущей бедности местного населения.

Каждый владелец магазина должен заключить соответствующий меморандум с РОА, чтобы получить разрешение на ведение деятельности. Однако в таких условиях с полок магазина начали исчезать товары, а чтобы компенсировать потерю доходов владельцы ограничили зарплату наемным работникам. Также в регионе растет торговля из-под прилавка - резюмировали в Центре национального сопротивления.

Напомним,

Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям, которые делятся с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.

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