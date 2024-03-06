На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Из-за контроля над ценами, введенного оккупационной российской администрацией, в магазинах Луганской области возник дефицит продуктов питания, поскольку владельцы магазинов ограничивают поставки и зарплаты, чтобы компенсировать финансовые потери.
В магазинах на временно оккупированных территориях Луганщины наблюдается продовольственный дефицит. Об этом сообщает Центр Национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В сопротивлении объясняют, что продовольственный дефицит это следствие политики оккупационных администраций, которые установили порог цен на продукты, чтобы уменьшить социальное напряжение в условиях растущей бедности местного населения.
Каждый владелец магазина должен заключить соответствующий меморандум с РОА, чтобы получить разрешение на ведение деятельности. Однако в таких условиях с полок магазина начали исчезать товары, а чтобы компенсировать потерю доходов владельцы ограничили зарплату наемным работникам. Также в регионе растет торговля из-под прилавка
Напомним,
Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям, которые делятся с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.
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На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления
Из-за контроля над ценами, введенного оккупационной российской администрацией, в магазинах Луганской области возник дефицит продуктов питания, поскольку владельцы магазинов ограничивают поставки и зарплаты, чтобы компенсировать финансовые потери.
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