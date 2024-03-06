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На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления

На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 14:50  •  9907 просмотра

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Из-за контроля над ценами, введенного оккупационной российской администрацией, в магазинах Луганской области возник дефицит продуктов питания, поскольку владельцы магазинов ограничивают поставки и зарплаты, чтобы компенсировать финансовые потери.

В магазинах на временно оккупированных территориях Луганщины наблюдается продовольственный дефицит. Об этом сообщает Центр Национального сопротивления, передает УНН.

Детали 

В сопротивлении объясняют, что продовольственный дефицит это следствие политики оккупационных администраций, которые установили порог цен на продукты, чтобы уменьшить социальное напряжение в условиях растущей бедности местного населения.

Каждый владелец магазина должен заключить соответствующий меморандум с РОА, чтобы получить разрешение на ведение деятельности. Однако в таких условиях с полок магазина начали исчезать товары, а чтобы компенсировать потерю доходов владельцы ограничили зарплату наемным работникам. Также в регионе растет торговля из-под прилавка

- резюмировали в Центре национального сопротивления. 

Напомним,

Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям, которые делятся с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.

На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых26 февраля 2024, 08:19 • 29722 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
luhanskЛуганск
На окупованій Луганщині спостерігається продовольчий дефіцит - Центр нацспротиву
Food shortage in occupied Luhansk region - National Resistance Center
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На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления

Из-за контроля над ценами, введенного оккупационной российской администрацией, в магазинах Луганской области возник дефицит продуктов питания, поскольку владельцы магазинов ограничивают поставки и зарплаты, чтобы компенсировать финансовые потери.

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