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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 03:24  •  8522 просмотра

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российская оккупационная власть задерживает выплату заработной платы работникам бюджетной сферы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, что может быть средством влияния на голосование на предстоящих фиктивных "выборах" на фоне растущего гуманитарного кризиса.

На захваченных территориях Херсонщины и Запорожья задерживают выплаты заработных плат работникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, вражеская власть на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья задерживает выплаты заработных плат работникам бюджетных учреждений.

С начала текущего года наблюдается систематическая задолженность зарплат, в частности в коммунальных учреждениях, учебных заведениях и детсадах.

Добавим

Из-за роста гуманитарного кризиса накануне фейковых выборов, россияне могут предлагать свою финансовую помощь как средство влияния на участие в голосовании.

Оккупанты не платят шахтерам зарплату, дефицит кадров составляет 40% - ЦНС22 января 2024, 13:20 • 26877 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
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