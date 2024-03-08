На захваченных территориях Херсонщины и Запорожья задерживают выплаты заработных плат работникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, вражеская власть на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья задерживает выплаты заработных плат работникам бюджетных учреждений.

С начала текущего года наблюдается систематическая задолженность зарплат, в частности в коммунальных учреждениях, учебных заведениях и детсадах.

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Из-за роста гуманитарного кризиса накануне фейковых выборов, россияне могут предлагать свою финансовую помощь как средство влияния на участие в голосовании.

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