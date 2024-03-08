росіяни не платять працівникам комунальних установ, навчальних закладів і дитсадків - ЦНС
Київ • УНН
російська окупаційна влада затримує виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, що може бути засобом впливу на голосування на майбутніх фіктивних "виборів" на тлі зростаючої гуманітарної кризи.
На загарбаних територіях Херсонщини та Запоріжжя затримують виплати заробітних плат працівникам бюджетних установ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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За інформацією, ворожа влада на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя затримує виплати заробітних плат працівникам бюджетних установ.
З початку поточного року спостерігається систематична заборгованість зарплат, зокрема в комунальних установах, навчальних закладах та дитсадках.
Додамо
Через зростання гуманітарної кризи напередодні фейкових виборів, росіяни можуть пропонувати свою фінансову допомогу як засіб впливу на участь в голосуванні.
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