Окупанти не платять шахтарям зарплату, дефіцит кадрів становить 40% - ЦНС
Київ • УНН
російські окупанти не платять шахтарям, а на тимчасово окупованих територіях в шахтах не вистачає 40% персоналу, що призводить до ризику закриття шахт.
На тимчасово захоплених територіях України окупаційна адміністрація не виплачує зарплату шахтарям. На шахтах відчутний значний дефіцит кадрів, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Як зазначається, борги перед шахтарями зростають, а на самих шахтах дефіцит кадрів становить 40%.
Відтак шахти не виконують норму видобутку й перебувають на межі закриття, вказали в ЦНС.
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