На окупованих територіях росіяни створюють пропагандистські групи з пенсіонерів — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни створюють пропагандистські групи з пенсіонерів, на зразок тих, які функціонують на території РФ "загонів путіна". Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

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За інформацією Центру, перший такий осередок створено в тимчасово окупованому Енергодарі. Першочергово пенсіонери будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні.

З наближенням запланованих у РФ на березень місяць виборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію Путіна. За участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки.

Таким чином кремль намагається мобілізувати покоління, яке ще пам’ятає що таке радянський "комсомол" та найбільше ностальгує за срср. Саме вони будуть розказувати, яке "велике майбутнє" мешканцям ТОТ будуватиме "верховний лідер" з кремля. Цим вони намагатимуться переконати як молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя у правильності дій окупаційних військ