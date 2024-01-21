На оккупированных территориях россияне создают пропагандистские группы из пенсионеров - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне создают пропагандистские группы из пенсионеров, вроде тех, которые функционируют на территории РФ "отрядов Путина". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации Центра, первая такая ячейка создана во временно оккупированном Энергодаре. Первоначально пенсионеры будут на камеру рассказывать в местных медиа насколько плохо им жилось при Украине.

С приближением запланированных в РФ на март месяц выборов президента, данные лица будут осуществлять агитацию Путина. За участие в таких пропагандистских кружках, пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства.

Таким образом кремль пытается мобилизовать поколение, которое еще помнит что такое советский "комсомол" и больше всего ностальгирует по СССР. Именно они будут рассказывать, какое "великое будущее" жителям ВОТ будет строить "верховный лидер" из кремля. Этим они будут пытаться убедить как младшее нейтральное к российской оккупации поколение, так и уверять российского обывателя в правильности действий оккупационных войск пишут в Центре сопротивления.

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