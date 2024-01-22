Оккупанты не платят шахтерам зарплату, дефицит кадров составляет 40% - ЦНС
российские оккупанты не платят шахтерам, а на временно оккупированных территориях в шахтах не хватает 40% персонала, что приводит к риску закрытия шахт.
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский подаст законопроект о введении множественного гражданства. Максим Яли, политолог-международник, считает, что это поощрит тех, кто живет за границей, помогать Украине
Минюст подал иск о конфискации активов экс-президента Мотор Сичи Богуслаева и экс-топ-менеджера
Активы включают недвижимость, корпоративные права юридических лиц и права интеллектуальной собственности.
Украина стремится к продлению беспошлинной торговли с ЕС и упрощению транзита агропродукции через Польшу: Сольский поговорил с европейскими коллегами
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский встретился с европейскими коллегами на форуме GFFA, чтобы обсудить продление безквотного и беспошлинного режима для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Во время встречи со своим польским коллегой Николай Сольский также отметил важность упрощения процедур контроля для сельскохозяйственной продукции, перевозимой транзитом через Польшу.
На Закарпатье разоблачены таможенники которые систематически требовали взятки от перевозчиков
Украинские власти арестовали пятерых таможенников, обвиняемых во взяточничестве на таможенном посту "Тиса". Обвиняемые требовали до 1,5 тыс. евро от водителей автобусов за беспрепятственное прохождение таможенного контроля, и им может грозить до 10 лет лишения свободы, если их признают виновными.
"Польша сделает все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу" - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск уверяет, что Польша будет поддерживать Украину в ее войне против России из соображений морали и безопасности польского государства. Он также призывает страны, которые ценят демократию и права человека, поддержать Украину.
Масштабная утечка нефти в Николаеве: в морском порту затонуло судно
Судно Ginger затонуло в Николаевском морском порту, что привело к утечке нефти и значительному загрязнению окружающей среды. Пробы воды показали превышение содержания нефти в 15-16 раз.
В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается
Украина готовится к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, который позволит пассажирам получать доступ к информации об официальных автобусных маршрутах, покупать билеты и оставлять отзывы. Компании уже тестируют покупку билетов онлайн через интеграцию с системой.
Задержаны еще 4 агитатора рф: среди них - блогер, который оправдывал вражеский удар по Харькову 2 января
Служба безопасности Украины задержала в Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях еще четырех пророссийских пропагандистов, в том числе блогера, который восхвалял авиаудар россии по Харькову.
Продуктивные переговоры и новый польский оборонный пакет: Зеленский в Киеве встретился с Туском в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск провели продуктивные переговоры по двусторонним отношениям.