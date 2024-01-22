Оккупанты не платят шахтерам зарплату, дефицит кадров составляет 40% - ЦНС

На временно захваченных территориях Украины оккупационная администрация не выплачивает зарплату шахтерам. На шахтах ощутим значительный дефицит кадров, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, долги перед шахтерами растут, а на самих шахтах дефицит кадров составляет 40%.

Поэтому шахты не выполняют норму добычи и находятся на грани закрытия, указали в ЦНС.

Это очередное свидетельство того, что приносит рф на ВОТ, а именно: бедность, кризис и пропаганду о "улучшении" - говорится в сообщении Центра нацсопротивления.

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