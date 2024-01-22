Оккупанты не платят шахтерам зарплату, дефицит кадров составляет 40% - ЦНС

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  44526 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  89026 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  101476 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  112217 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  216956 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  269910 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  229872 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  220143 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  222028 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  199444 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Оккупанты не платят шахтерам зарплату, дефицит кадров составляет 40% - ЦНС

российские оккупанты не платят шахтерам, а на временно оккупированных территориях в шахтах не хватает 40% персонала, что приводит к риску закрытия шахт.

Общество •   •  16841 просмотра
Оккупанты не платят шахтерам зарплату, дефицит кадров составляет 40% - ЦНС

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подаст законопроект о введении множественного гражданства. Максим Яли, политолог-международник, считает, что это поощрит тех, кто живет за границей, помогать Украине

Политика •   •  44526 просмотра
Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Минюст подал иск о конфискации активов экс-президента Мотор Сичи Богуслаева и экс-топ-менеджера

Активы включают недвижимость, корпоративные права юридических лиц и права интеллектуальной собственности.

Экономика •   •  13103 просмотра
Минюст подал иск о конфискации активов экс-президента Мотор Сичи Богуслаева и экс-топ-менеджера

Украина стремится к продлению беспошлинной торговли с ЕС и упрощению транзита агропродукции через Польшу: Сольский поговорил с европейскими коллегами

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский встретился с европейскими коллегами на форуме GFFA, чтобы обсудить продление безквотного и беспошлинного режима для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Во время встречи со своим польским коллегой Николай Сольский также отметил важность упрощения процедур контроля для сельскохозяйственной продукции, перевозимой транзитом через Польшу.

Экономика •   •  14487 просмотра
Украина стремится к продлению беспошлинной торговли с ЕС и упрощению транзита агропродукции через Польшу: Сольский поговорил с европейскими коллегами

На Закарпатье разоблачены таможенники которые систематически требовали взятки от перевозчиков

Украинские власти арестовали пятерых таможенников, обвиняемых во взяточничестве на таможенном посту "Тиса". Обвиняемые требовали до 1,5 тыс. евро от водителей автобусов за беспрепятственное прохождение таможенного контроля, и им может грозить до 10 лет лишения свободы, если их признают виновными.

Криминал и ЧП •   •  11660 просмотра
На Закарпатье разоблачены таможенники которые систематически требовали взятки от перевозчиков

"Польша сделает все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу" - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск уверяет, что Польша будет поддерживать Украину в ее войне против России из соображений морали и безопасности польского государства. Он также призывает страны, которые ценят демократию и права человека, поддержать Украину.

Политика •   •  14379 просмотра
"Польша сделает все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу" - Туск

Масштабная утечка нефти в Николаеве: в морском порту затонуло судно

Судно Ginger затонуло в Николаевском морском порту, что привело к утечке нефти и значительному загрязнению окружающей среды. Пробы воды показали превышение содержания нефти в 15-16 раз.

Криминал и ЧП •   •  12269 просмотра
Масштабная утечка нефти в Николаеве: в морском порту затонуло судно

В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается

Украина готовится к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, который позволит пассажирам получать доступ к информации об официальных автобусных маршрутах, покупать билеты и оставлять отзывы. Компании уже тестируют покупку билетов онлайн через интеграцию с системой.

Общество •   •  14503 просмотра
В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается

Задержаны еще 4 агитатора рф: среди них - блогер, который оправдывал вражеский удар по Харькову 2 января

Служба безопасности Украины задержала в Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях еще четырех пророссийских пропагандистов, в том числе блогера, который восхвалял авиаудар россии по Харькову.

Криминал и ЧП •   •  13664 просмотра
Задержаны еще 4 агитатора рф: среди них - блогер, который оправдывал вражеский удар по Харькову 2 января

Продуктивные переговоры и новый польский оборонный пакет: Зеленский в Киеве встретился с Туском в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск провели продуктивные переговоры по двусторонним отношениям.

Политика •   •  14865 просмотра
Продуктивные переговоры и новый польский оборонный пакет: Зеленский в Киеве встретился с Туском в Киеве