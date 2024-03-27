На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  113591 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  111475 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  129338 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  122271 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  142392 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134268 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179593 просмотра

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Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167061 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155491 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216157 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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18 марта 2024, 18:47  •  541755 просмотра

На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко

Российские войска перебрасывают большое количество техники и войск, включая штурмовые, инженерные и логистические подразделения, в направлении Бердянска и Приморска Запорожской области из оккупированного Мариуполя.

Война •   •  13171 просмотра
На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко

Может быть готов более чем на 80%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

Депутаты планируют рассмотреть еще более 700 поправок к законопроекту о мобилизации, вероятно, согласовав сегодня более 80% законопроекта.

Война •   •  15884 просмотра
Может быть готов более чем на 80%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

В Николаевской области враг ударил из минометов по акватории Очаковской громады, жертв нет

Вчера российские войска обстреляли из минометов акваторию Очаковской громады Николаевской области, о жертвах не сообщается.

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В Николаевской области враг ударил из минометов по акватории Очаковской громады, жертв нет

На Харьковщине из-за атак рф за сутки четыре человека пострадали из-за атак рф

Четыре человека получили ранения в Харьковской области в результате российских обстрелов около 15 населенных пунктов.

Общество •   •  13763 просмотра
На Харьковщине из-за атак рф за сутки четыре человека пострадали из-за атак рф

В Херсонской области армия рф попала по жилым кварталам и автобусу, 3 раненых

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания и транспортные средства, в результате чего 3 человека получили ранения.

Война •   •  12149 просмотра
В Херсонской области армия рф попала по жилым кварталам и автобусу, 3 раненых

"С полдесятка снарядов": враг поздно вечером ударил по Никопольщине из тяжелой артиллерии

Поздно вечером агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии две громады Днепропетровской области, но никто не погиб и не пострадал, и ночь в регионе прошла без дальнейших обстрелов.

Война •   •  12991 просмотра
"С полдесятка снарядов": враг поздно вечером ударил по Никопольщине из тяжелой артиллерии

В Сумской области ночью уничтожили два "шахеда"

Силы противовоздушной обороны Сумской области в ночь на 27 марта сбили 2 вражеских беспилотника "Шахед".

Война •   •  13354 просмотра
В Сумской области ночью уничтожили два "шахеда"

На Запорожье россияне совершили более 380 обстрелов, нанесли авиаудар

Российские войска совершили 386 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  13241 просмотра
На Запорожье россияне совершили более 380 обстрелов, нанесли авиаудар

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приближается к 440 тысячам

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 439 190 человек, 6904 танка и тысячи единиц военной техники.

Война •   •  13940 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приближается к 440 тысячам

В небе над Украиной ночью уничтожили 10 из 13 вражеских "шахедов"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 10 из 13 российских беспилотников "Шахед" во время ночной атаки.

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В небе над Украиной ночью уничтожили 10 из 13 вражеских "шахедов"