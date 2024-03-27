На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко

В районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области фиксируют большую переброску вражеской техники в направление Бердянска в Запорожской области, в последнее время идет усиление именно этого направления как живой штурмовой силой, так и инженерно-логистическими подразделениями. Об этом сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

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"Фиксируем большую переброску техники в направлении Бердянска. Предварительно - пункт назначения город Приморск и город Токмак Запорожской области", - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, маркировка - разная, включая маркировку "два треугольника" фсб россии.

"Последние недели значительно усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так инженерно-логистическими подразделениями", - сообщил Андрющенко.

Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко