Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко
Может быть готов более чем на 80%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации
В Николаевской области враг ударил из минометов по акватории Очаковской громады, жертв нет
На Харьковщине из-за атак рф за сутки четыре человека пострадали из-за атак рф
В Херсонской области армия рф попала по жилым кварталам и автобусу, 3 раненых
"С полдесятка снарядов": враг поздно вечером ударил по Никопольщине из тяжелой артиллерии
В Сумской области ночью уничтожили два "шахеда"
На Запорожье россияне совершили более 380 обстрелов, нанесли авиаудар
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приближается к 440 тысячам
В небе над Украиной ночью уничтожили 10 из 13 вражеских "шахедов"
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко
Российские войска перебрасывают большое количество техники и войск, включая штурмовые, инженерные и логистические подразделения, в направлении Бердянска и Приморска Запорожской области из оккупированного Мариуполя.
Может быть готов более чем на 80%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации
Депутаты планируют рассмотреть еще более 700 поправок к законопроекту о мобилизации, вероятно, согласовав сегодня более 80% законопроекта.
В Николаевской области враг ударил из минометов по акватории Очаковской громады, жертв нет
Вчера российские войска обстреляли из минометов акваторию Очаковской громады Николаевской области, о жертвах не сообщается.
На Харьковщине из-за атак рф за сутки четыре человека пострадали из-за атак рф
Четыре человека получили ранения в Харьковской области в результате российских обстрелов около 15 населенных пунктов.
В Херсонской области армия рф попала по жилым кварталам и автобусу, 3 раненых
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания и транспортные средства, в результате чего 3 человека получили ранения.
"С полдесятка снарядов": враг поздно вечером ударил по Никопольщине из тяжелой артиллерии
Поздно вечером агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии две громады Днепропетровской области, но никто не погиб и не пострадал, и ночь в регионе прошла без дальнейших обстрелов.
В Сумской области ночью уничтожили два "шахеда"
Силы противовоздушной обороны Сумской области в ночь на 27 марта сбили 2 вражеских беспилотника "Шахед".
На Запорожье россияне совершили более 380 обстрелов, нанесли авиаудар
Российские войска совершили 386 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приближается к 440 тысячам
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 439 190 человек, 6904 танка и тысячи единиц военной техники.
В небе над Украиной ночью уничтожили 10 из 13 вражеских "шахедов"
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 10 из 13 российских беспилотников "Шахед" во время ночной атаки.