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Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко

Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 09:04  •  12116 просмотра

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российские оккупанты активизировали военную деятельность в районе Мариуполя, перебросив из Бердянска в Новоазовск инженерные подразделения, топливозаправщики и по меньшей мере пять танков на железнодорожных платформах.

российские оккупанты активизировались в Мариупольском районе, фиксируется большая переброска техники в вечернее время. Об этом сообщает советник мариупольского городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

Фиксируем большую переброску техники в вечернее время. Основное направление - Розовка. Инженерные подразделения, топливозаправщики, танки (не менее пяти на лафетах),

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в обратном направлении, из Бердянска на Новоазовск, грузовики живой силы маркированы двумя треугольниками.

По сообщению "АТЕШ" - подразделения фсб. Продолжаем наблюдение. Пока предварительно можем говорить об определенной активизации по всему району,

- написал Андрющенко.

Напомним

5 марта советник городского головы сообщил, что со стороны Мариупольского порта работали вражеские системы противовоздушной обороны, которые нацеливались на неизвестные объекты, двигавшиеся в направлении ростова-на-дону.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
telegramТелеграмма
berdyanskБердянск
mariupolМариуполь
Окупанти активізувались по всьому Маріупольському району - Андрющенко
Andriushchenko: Occupants intensified their activities throughout Mariupol district
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