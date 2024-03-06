Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко

российские оккупанты активизировались в Мариупольском районе, фиксируется большая переброска техники в вечернее время. Об этом сообщает советник мариупольского городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

Фиксируем большую переброску техники в вечернее время. Основное направление - Розовка. Инженерные подразделения, топливозаправщики, танки (не менее пяти на лафетах), - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в обратном направлении, из Бердянска на Новоазовск, грузовики живой силы маркированы двумя треугольниками.

По сообщению "АТЕШ" - подразделения фсб. Продолжаем наблюдение. Пока предварительно можем говорить об определенной активизации по всему району, - написал Андрющенко.

Напомним

5 марта советник городского головы сообщил, что со стороны Мариупольского порта работали вражеские системы противовоздушной обороны, которые нацеливались на неизвестные объекты, двигавшиеся в направлении ростова-на-дону.