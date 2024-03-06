Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко
Киев • УНН
российские оккупанты активизировали военную деятельность в районе Мариуполя, перебросив из Бердянска в Новоазовск инженерные подразделения, топливозаправщики и по меньшей мере пять танков на железнодорожных платформах.
российские оккупанты активизировались в Мариупольском районе, фиксируется большая переброска техники в вечернее время. Об этом сообщает советник мариупольского городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
Фиксируем большую переброску техники в вечернее время. Основное направление - Розовка. Инженерные подразделения, топливозаправщики, танки (не менее пяти на лафетах),
Детали
Отмечается, что в обратном направлении, из Бердянска на Новоазовск, грузовики живой силы маркированы двумя треугольниками.
По сообщению "АТЕШ" - подразделения фсб. Продолжаем наблюдение. Пока предварительно можем говорить об определенной активизации по всему району,
Напомним
5 марта советник городского головы сообщил, что со стороны Мариупольского порта работали вражеские системы противовоздушной обороны, которые нацеливались на неизвестные объекты, двигавшиеся в направлении ростова-на-дону.
Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко
российские оккупанты активизировали военную деятельность в районе Мариуполя, перебросив из Бердянска в Новоазовск инженерные подразделения, топливозаправщики и по меньшей мере пять танков на железнодорожных платформах.
После ночной атаки рф на Хмельницкую область без света 2,5 тыс. домов, дефицита электричества нет - Минэнерго
Атака вражеских беспилотников "шахед" в Хмельницкой области привела к обесточиванию более 14 000 потребителей в 30 населенных пунктах, впоследствии без света остались 2,5 тыс. домов.
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Одессе после того, как ПС ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистических ракет в районах, где объявлена воздушная тревога.
В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе
Мужчина потерял левую ногу и получил осколочные ранения бедра, случайно наступив на боеприпас, когда собирал дрова в селе Безымянное Николаевской области.
OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla
OpenAI опровергла заявления Маска о том, что он инвестировал в разработку искусственного интеллекта 1 миллиард долларов, и заявила, что он добивался полного контроля над стартапом.
Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА
Следователи рассматривают поджог как возможную причину пожара площадью 3 гектара в киевском экопарке "Осокорки", территория которого имеет природоохранный статус.
У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных, отмечает соучредитель банка "Конкорд" Соседка.
В "Супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа
Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.
Оккупанты ночью и утром совершили 13 обстрелов приграничья Сумщины - ОВА
российские войска обстреляли артиллерией и минометами несколько населенных пунктов в Сумской области, вызвав 47 взрывов ночью и утром.
Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура
Семь человек, в том числе 10-летний ребенок, были ранены, когда российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников типа "шахед".