З порту Маріуполя зафіксували роботу ворожої ППО - Андрющенко
Київ • УНН
Радник міського голови повідомив, що з боку Маріупольського порту працювали ворожі системи протиповітряної оборони, які націлювалися на невідомі об'єкти, що рухалися в напрямку Ростова-на-Дону.
З території Маріупольського порту зафіксували роботу ворожої ППО, повідомив у вівторок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
Маріуполь. Працює ворожа ППО з території Маріупольського порту по невідомих цілях, що рухаються в напрям Ростова-на-Дону. Напрям руху позначили на карті. Факту збиття "невідомих цілей" не фіксуємо. Передбавовна в дії. Хорошо
У районі Маріуполя зафіксували активізацію російської авіації - Андрющенко04.03.24, 12:00 • 19989 переглядiв