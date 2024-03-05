Из порта Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко
Киев • УНН
Советник городского головы сообщил, что со стороны Мариупольского порта работали вражеские системы противовоздушной обороны, которые нацеливались на неизвестные объекты, двигавшиеся в направлении Ростова-на-Дону.
С территории Мариупольского порта зафиксировали работу вражеской ПВО, сообщил во вторник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Мариуполь. Работает вражеская ПВО с территории Мариупольского порта по неизвестным целям, движущимся в направлении Ростова-на-Дону. Направление движения обозначили на карте. Факта сбития "неизвестных целей" не фиксируем. Предхлопок в действии. Хорошо
В районе Мариуполя зафиксировали активизацию российской авиации - Андрющенко4 марта 2024, 10:00 • 16607 просмотров
Из порта Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко
Советник городского головы сообщил, что со стороны Мариупольского порта работали вражеские системы противовоздушной обороны, которые нацеливались на неизвестные объекты, двигавшиеся в направлении Ростова-на-Дону.
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