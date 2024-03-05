Из порта Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко

россия начала чаще использовать разведывательные дроны на фоне потери очередного самолета А-50 - Гуменюк

Россия начала чаще использовать разведывательные беспилотники, чтобы компенсировать потерю самолетов вроде А-50, которые ранее собирали разведывательную информацию.