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Из порта Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко

Из порта Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:59  •  8146 просмотра

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Советник городского головы сообщил, что со стороны Мариупольского порта работали вражеские системы противовоздушной обороны, которые нацеливались на неизвестные объекты, двигавшиеся в направлении Ростова-на-Дону.

С территории Мариупольского порта зафиксировали работу вражеской ПВО, сообщил во вторник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Мариуполь. Работает вражеская ПВО с территории Мариупольского порта по неизвестным целям, движущимся в направлении Ростова-на-Дону. Направление движения обозначили на карте. Факта сбития "неизвестных целей" не фиксируем. Предхлопок в действии. Хорошо

- написал Андрющенко в Telegram.

В районе Мариуполя зафиксировали активизацию российской авиации - Андрющенко4 марта 2024, 10:00 • 16607 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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З порту Маріуполя зафіксували роботу ворожої ППО - Андрющенко
Andriushchenko: Enemy air defense activity spotted from Mariupol port
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Из порта Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко

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