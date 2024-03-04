В районе Мариуполя зафиксировали активизацию российской авиации - Андрющенко

Протоколы в отношении чиновников из Сумщины, Львовщины и заместителя председателя ОПУ: в НАПК подвели итоги работы за февраль

НАПК составило протоколы на должностных лиц в Сумах и Львове за несообщение о коррупции и конфликте интересов. Кроме того, НАПК составило протокол в отношении заместителя председателя ОПУ Ростислава Шурмы за нарушение законодательства о конфликте интересов.