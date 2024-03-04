Для борьбы с российскими авиабомбами надо заблокировать тактическую авиацию врага - Гуменюк

Для того, чтобы бороться с вражескими КАБами, необходимо заблокировать тактическую авиацию рф, как способ доставки этих управляемых авиабомб. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

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Гуменюк отметила, что для сбивания управляемых авиабомб нецелесообразно тратить средства ПВО, которые есть в наличии у Сил обороны.

"Для того, чтобы бить по каждой такой управляемой авиабомбе, которых у россии чрезвычайно много, нужно много снаряжения, для тех средств, которые мы имеем. То есть нужно будет много соответствующих снарядов. И при этом использовать их по управляемым авиабомбам очень непродуктивно. Необходимо заблокировать тактическую авиацию, как способ доставки этих управляемых авиабомб", - заявила Гуменюк.

По ее словам, с уничтожением вражеских самолетов уменьшается количество управляемых авиабомб.

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