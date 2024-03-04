Для борьбы с российскими авиабомбами надо заблокировать тактическую авиацию врага - Гуменюк
По словам Натальи Гуменюк, бороться с вражескими КАБами поможет блокирование российской тактической авиации.
Украинцы показали успешные результаты на европервенстве по стрельбе из пневматического оружия: 7 наград, две золотые
Украинские спортсмены завоевали 7 наград на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в Венгрии, в том числе 2 золотые медали.
Протоколы в отношении чиновников из Сумщины, Львовщины и заместителя председателя ОПУ: в НАПК подвели итоги работы за февраль
НАПК составило протоколы на должностных лиц в Сумах и Львове за несообщение о коррупции и конфликте интересов. Кроме того, НАПК составило протокол в отношении заместителя председателя ОПУ Ростислава Шурмы за нарушение законодательства о конфликте интересов.
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
На этой неделе большое скопление планет заставит многие знаки чувствовать себя слабыми и раздражительными, и лучше разобраться в своем внутреннем мире.
В Одессе в роддоме умер младенец, еще один ребенок - в больнице: полиция начала расследования
Один ребенок умер в роддоме, а другой - в детской больнице, где 9-летний мальчик умер после того, как ему поставили диагноз "респираторная инфекция" и отпустили на амбулаторное лечение.
Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе
Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе после побега тысяч заключенных из национальной тюрьмы после ее штурма вооруженными бандами.
В Бельгии арестовали 4 подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту
Бельгийская полиция арестовала четырех подростков, подозреваемых в подготовке джихадистского теракта, после того, как они обменялись сообщениями о планах нападения.
AP: ожидается, что подозреваемый в утечке информации из Пентагона Тейшейра признает себя виновным в суде
Ожидается, что в понедельник в федеральном суде Джек Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии США, признает себя виновным в разглашении сверхсекретных военных документов о войне России против Украины и других секретов национальной безопасности США.
Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен на тендере, вероятно, переплатив по меньшей мере 1 миллион гривен.
Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить
Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время, разделив вопрос российской оккупации и прекращения огня.