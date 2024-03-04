Для борьбы с российскими авиабомбами надо заблокировать тактическую авиацию врага - Гуменюк

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  196507 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  261978 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  228591 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  253906 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  267644 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  209189 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  180570 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  170452 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
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Новости по теме

Для борьбы с российскими авиабомбами надо заблокировать тактическую авиацию врага - Гуменюк

По словам Натальи Гуменюк, бороться с вражескими КАБами поможет блокирование российской тактической авиации.

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Для борьбы с российскими авиабомбами надо заблокировать тактическую авиацию врага - Гуменюк

Украинцы показали успешные результаты на европервенстве по стрельбе из пневматического оружия: 7 наград, две золотые

Украинские спортсмены завоевали 7 наград на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в Венгрии, в том числе 2 золотые медали.

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Украинцы показали успешные результаты на европервенстве по стрельбе из пневматического оружия: 7 наград, две золотые

Протоколы в отношении чиновников из Сумщины, Львовщины и заместителя председателя ОПУ: в НАПК подвели итоги работы за февраль

НАПК составило протоколы на должностных лиц в Сумах и Львове за несообщение о коррупции и конфликте интересов. Кроме того, НАПК составило протокол в отношении заместителя председателя ОПУ Ростислава Шурмы за нарушение законодательства о конфликте интересов.

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Протоколы в отношении чиновников из Сумщины, Львовщины и заместителя председателя ОПУ: в НАПК подвели итоги работы за февраль

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

На этой неделе большое скопление планет заставит многие знаки чувствовать себя слабыми и раздражительными, и лучше разобраться в своем внутреннем мире.

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

В Одессе в роддоме умер младенец, еще один ребенок - в больнице: полиция начала расследования

Один ребенок умер в роддоме, а другой - в детской больнице, где 9-летний мальчик умер после того, как ему поставили диагноз "респираторная инфекция" и отпустили на амбулаторное лечение.

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В Одессе в роддоме умер младенец, еще один ребенок - в больнице: полиция начала расследования

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе после побега тысяч заключенных из национальной тюрьмы после ее штурма вооруженными бандами.

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Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе

В Бельгии арестовали 4 подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту

Бельгийская полиция арестовала четырех подростков, подозреваемых в подготовке джихадистского теракта, после того, как они обменялись сообщениями о планах нападения.

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В Бельгии арестовали 4 подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту

AP: ожидается, что подозреваемый в утечке информации из Пентагона Тейшейра признает себя виновным в суде

Ожидается, что в понедельник в федеральном суде Джек Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии США, признает себя виновным в разглашении сверхсекретных военных документов о войне России против Украины и других секретов национальной безопасности США.

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AP: ожидается, что подозреваемый в утечке информации из Пентагона Тейшейра признает себя виновным в суде

Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен на тендере, вероятно, переплатив по меньшей мере 1 миллион гривен.

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Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен

Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить

Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время, разделив вопрос российской оккупации и прекращения огня.

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Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить