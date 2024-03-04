Для боротьби з російськими авіабомбами треба заблокувати тактичну авіацію ворога - Гуменюк
Київ • УНН
За словами Наталії Гуменюк, боротися з ворожими КАБами допоможе блокування російської тактичної авіації.
Для того, щоб боротися з ворожими КАБами, необхідно заблокувати тактичну авіацію рф, як спосіб доставки цих керованих авіабомб. Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.
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Гуменюк зазначила, що для збиття керованих авіабомб недоцільно витрачати засоби ППО, які є в наявності у Сил оборони.
"Для того, щоб бити по кожній такій керованій авіабомбі, яких у росії надзвичайно багато, потрібно багато спорядження, для тих засобів, які ми маємо. Тобто потрібно буде багато відповідних снарядів. І при цьому використовувати їх по керованих авіабомбах дуже непродуктивно. Необхідно заблокувати тактичну авіацію, як спосіб доставки цих керованих авіабомб", – заявила Гуменюк.
За її словами, зі знищенням ворожих літаків зменшується кількість керованих авіабомб.
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