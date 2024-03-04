росіяни скинули на Курахове КАБ потужністю 500 кг, за добу обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині - поліція

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8706 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69652 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154700 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151507 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125428 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133849 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85677 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93358 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98962 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89754 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
60%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25952 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 7088 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14599 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7648 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9780 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151507 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223503 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373060 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309135 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417228 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2490 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14606 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31687 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28482 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125429 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

росіяни скинули на Курахове КАБ потужністю 500 кг, за добу обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині - поліція

Київ • УНН

 • 27189 перегляди

За минулу добу російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 65 цивільних об'єктів та поранивши 19 осіб.

росіяни скинули на Курахове КАБ потужністю 500 кг, за добу обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині - поліція

У Донецькій області за минулу добу 10 ворожих влучань по житловому сектору, російські війська обстріляли 9 населених пунктів, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Зафіксовано 10 влучань по житловому сектору. Загалом Донеччина витримала 1556 ударів. росіяни обстріляли 9 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, селище Очеретине, села Завітне, Калинове, Комишівка, Миколаївка, Новоселівка Перша", - ідеться у повідомленні поліції у соцмережах.

Зазначається, що пошкоджено 65 цивільних об’єктів - 32 житлових будинки, дитсадок, школу, кафе, магазини, церкву, адмінбудівлі, 19 автомобілів та екскаватор, газопровід, каналізацію.

"По Покровську росія вдарила ракетою "Іскандер-М" - поранила трьох людей, пошкодила 4 багатоквартирних будинки, магазин, 12 цивільних авто, комунікації", - повідомили у поліції.

На дах житлового будинку в Кураховому окупанти, за даними поліції, скинули керовану авіабомбу потужністю 500 кг. Поранено 16 людей, з них дві дитини – 17-річна дівчина та 15-річний хлопець. Руйнувань зазнали 15 багатоквартирних будинків, автомобілі.

Авіаудар бомбою КАБ-100 ворог завдав по Миколаївці Покровського району. Задокументовано 11 пошкоджень цивільної інфраструктури, серед яких 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки, вказали правоохоронці.

"У селі Завітне внаслідок влучання КАБ-250 пошкоджено 7 осель", - додали у поліції.

Армія рф за добу поранила 19 людей на Донеччині - ОВА04.03.24, 08:42 • 28942 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сіверськ
Курахове
Донецьк
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59