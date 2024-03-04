росіяни скинули на Курахове КАБ потужністю 500 кг, за добу обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині - поліція
Київ • УНН
За минулу добу російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 65 цивільних об'єктів та поранивши 19 осіб.
У Донецькій області за минулу добу 10 ворожих влучань по житловому сектору, російські війська обстріляли 9 населених пунктів, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
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"Зафіксовано 10 влучань по житловому сектору. Загалом Донеччина витримала 1556 ударів. росіяни обстріляли 9 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, селище Очеретине, села Завітне, Калинове, Комишівка, Миколаївка, Новоселівка Перша", - ідеться у повідомленні поліції у соцмережах.
Зазначається, що пошкоджено 65 цивільних об’єктів - 32 житлових будинки, дитсадок, школу, кафе, магазини, церкву, адмінбудівлі, 19 автомобілів та екскаватор, газопровід, каналізацію.
"По Покровську росія вдарила ракетою "Іскандер-М" - поранила трьох людей, пошкодила 4 багатоквартирних будинки, магазин, 12 цивільних авто, комунікації", - повідомили у поліції.
На дах житлового будинку в Кураховому окупанти, за даними поліції, скинули керовану авіабомбу потужністю 500 кг. Поранено 16 людей, з них дві дитини – 17-річна дівчина та 15-річний хлопець. Руйнувань зазнали 15 багатоквартирних будинків, автомобілі.
Авіаудар бомбою КАБ-100 ворог завдав по Миколаївці Покровського району. Задокументовано 11 пошкоджень цивільної інфраструктури, серед яких 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки, вказали правоохоронці.
"У селі Завітне внаслідок влучання КАБ-250 пошкоджено 7 осель", - додали у поліції.
Армія рф за добу поранила 19 людей на Донеччині - ОВА04.03.24, 08:42 • 28942 перегляди