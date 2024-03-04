Армія рф за добу поранила 19 людей на Донеччині - ОВА
Київ • УНН
За минулу добу російські війська поранили 19 жителів Донецької області: 16 - у Кураховому та 3 - у Покровську.
Російські війська за минулу добу поранили 19 жителів Донецької області, 16 з них - у Кураховому, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 3 березня росіяни поранили 19 жителів Донеччини: 16 у Кураховому і 3 у Покровську
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1875 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4660.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.