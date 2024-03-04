Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска ранили 19 жителей Донецкой области: 16 - в Курахово и 3 - в Покровске.
Российские войска за минувшие сутки ранили 19 жителей Донецкой области, 16 из них - в Курахово, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
За 3 марта россияне ранили 19 жителей Донецкой области: 16 в Курахово и 3 в Покровске
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, по данным главы ОВА, россияне убили 1875 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4660.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА
За минувшие сутки российские войска ранили 19 жителей Донецкой области: 16 - в Курахово и 3 - в Покровске.
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