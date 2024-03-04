россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, повредив 65 гражданских объектов и ранив 19 человек.
В Донецкой области за минувшие сутки 10 вражеских попаданий по жилому сектору, российские войска обстреляли 9 населенных пунктов, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Зафиксировано 10 попаданий по жилому сектору. В целом Донецкая область выдержала 1556 ударов. россияне обстреляли 9 населенных пунктов: города Курахово, Покровск, Северск, поселок Очеретино, села Заветное, Калиновое, Камышевка, Николаевка, Новоселовка Первая", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.
Отмечается, что повреждены 65 гражданских объектов - 32 жилых дома, детсад, школа, кафе, магазины, церковь, админздания, 19 автомобилей и экскаватор, газопровод, канализация.
"По Покровску россия ударила ракетой "Искандер-М" - ранила трех человек, повредила 4 многоквартирных дома, магазин, 12 гражданских авто, коммуникации", - сообщили в полиции.
На крышу жилого дома в Курахово оккупанты, по данным полиции, сбросили управляемую авиабомбу мощностью 500 кг. Ранены 16 человек, из них два ребенка - 17-летняя девушка и 15-летний парень. Разрушениям подверглись 15 многоквартирных домов, автомобили.
Авиаудар бомбой КАБ-100 враг нанес по Николаевке Покровского района. Задокументировано 11 повреждений гражданской инфраструктуры, среди которых 2 многоквартирных и 2 частных дома, указали правоохранители.
"В селе Заветное в результате попадания КАБ-250 повреждены 7 домов", - добавили в полиции.
Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА4 марта 2024, 06:42 • 21865 просмотров
россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция
За минувшие сутки российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, повредив 65 гражданских объектов и ранив 19 человек.
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