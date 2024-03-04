У районі Маріуполя зафіксували активізацію російської авіації - Андрющенко
Київ • УНН
Було зафіксовано, що російські літаки активізувалися в районі Маріуполя і рухалися на північний схід у напрямку Волноваського району, після чого здійснювали атаки в Запорізький напрям і поверталися назад.
У районі тимчасово окупованого Маріуполя зафіксовано активізацію російських літаків, повідомив у понеділок радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.
Фіксуємо активізацію російської авіації в Маріупольському районі. Заходять на північний схід до рівня Волноваського району, здійснюють пуски в Запорізький напрям та назад. Незвичне. Незвичний напрям атак та незвично близько. Розслабились?
Для боротьби з російськими авіабомбами треба заблокувати тактичну авіацію ворога - Гуменюк04.03.24, 11:31 • 23577 переглядiв